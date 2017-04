Pop-up redactie naar zwembad in Ridderkerk

Wat doet de pop-up redactie in een zwembad? Lees verder na de advertentie Aanrandingen, vernielingen en intimidatie. Voor medewerkers van het Zuiderparkbad in Den Haag was vorige week de maat vol. Zij stuurden een brief naar de raadsfractie Groep de Mos, waarin ze de overlast van vooral groepen jongeren van Marokkaanse en Turkse afkomst openbaar maakten. De Haagse gemeenteraad debatteerde vorige week over de incidenten, de wethouder beloofde maatregelen. Bij De Fakkel herkennen ze de problematiek. “Een zwembad dat zegt géén overlast te hebben, daar liegen ze”, zegt strategisch adviseur Angela Snel. De Fakkel had in het verleden ook last van overlastgevende groepen jongeren. Biometrische toegangspoortjes, zwembadverboden en camera’s bleken te helpen. Net zozeer als open communicatie. Naar de jongeren zelf en naar de medewerkers.

Welke vragen gaat de pop-upredactie proberen te beantwoorden? De vraag die hierboven al wordt aangestipt bijvoorbeeld: is overlast inherent aan een zwembad, of kun je er wat aan doen? In De Fakkel hebben ze de samenstelling van het publiek de afgelopen twintig jaar niet echt zien veranderen, wel de mentaliteit. Mensen zijn brutaler. Bovendien is er veel veranderd sinds de komst van mobieltjes: jongeren filmen hoe ze van de glijbaan afroetsjen, maar ze kunnen ook onder de kleedhokjes filmen. Of onder de douche: niet voor niks houden alle jongeren tegenwoordig hun zwembroek aan bij het douchen. Verder zien ze net als in Den Haag ook in Ridderkerk dat veel overlast komt van groepen met een migratieachtergrond. Hoe komt dat? En ga je anders met die groepen om? Aan het eind van de week wil de pop-upredactie de vraag beantwoorden: hoe houd je zwemmen leuk voor iedereen?

Kan ik zelf ook de pop-upredactie benaderen? Zeker. De pop-upredactie is van maandag 24 april tot en met woensdag 26 april in zwembad De Fakkel in Ridderkerk. Heeft u ervaringen met of vragen over overlast in het zwembad? Mail die naar popup@trouw.nl of reageer op Twitter: @pop_uptrouw. Wilt u meepraten? Kom bij ons langs: maandag tot en met woensdag in Zwembad De Fakkel in Ridderkerk, Sportlaan 8-10.

