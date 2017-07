Polyamorie in tijden van Tinder

Zo had je in de jaren vijftig en zestig de Franse filosofen Jean-Paul Sartre en Simone de Beauvoir die discipelen wierven voor hun ideaal van de liefde die zich niet aan één mens bindt. De Beauvoir schreef in ‘De Tweede Sekse’ over ‘het obscene huwelijk’ dat ‘wat spontaan is in rechten en plichten verandert’, en met name de vrouw hinderde in haar vrijheid.

Daarvoor, in de jaren twintig, had je in Engeland de Bloomsbury Group, een groep kunstenaars en schrijvers die van hun meerdere relaties naast elkaar, vaak in driehoekige variant, misschien geen credo maar toch ook geen geheim maakten. En zo zijn er meer roemrijke praktiserende ‘polyamoristen’ te noemen.

De term ‘polyamorie’ is echter wel recenter en er wordt toch ook weer net iets anders mee bedoeld dan de vrije seks & liefde die de hippies propageerden. Het woord werd in 1990 door de Amerikaanse ervaringsdeskundige Diana Ravenheart-Zell gemunt in een artikel in Green Egg Magazine waarin ze schrijft over haar meervoudige liefdesrelaties. In 1999 belandt ‘polyamory’ in de ‘Oxford English Dictionary’ met als definitie ‘de praktijk of het vermogen om meer dan één seksuele liefdesrelatie tegelijk te hebben, waar alle partners van op de hoogte zijn en mee instemmen’.

Wie polyamoureus is houdt de fantasie levendig omdat hij niet de hele dag met dezelfde persoon zit vastgeklonken op de bank

De fantasie levendig houden Nederland kent sinds 2005 een Stichting Polyamorie die maandelijks door het land heen avonden organiseert en die met haar duizend leden beslist marginaal te noemen is, maar wel groeiende. Een aan de weg timmerend pleitbezorgster van de polyamoureuze relatie is schrijfster Simone van Saarloos die in 2016 haar pamflet ‘Het monogame drama’ publiceerde. Volgens Van Saarloos is polyamorie beter dan monogamie omdat zij zich ‘niet richt op afbakening en categorisering en niet streeft naar volledig inzicht in de ander’. Wie polyamoureus is houdt de fantasie levendig omdat hij niet de hele dag met dezelfde persoon zit vastgeklonken op de bank en zo niets meer te fantaseren overhoudt. Daarbij onttrekt de polyamoureuze relatie zich aan het lineaire verhaal dat van een liefdesrelatie ‘een roltrap’ maakt waarop de liefdespartners steeds hoger moeten stijgen om voor elkaar te voldoen: van de eerste date naar samen op vakantie, naar samenwonen, trouwen, kinderen krijgen. Polyamoristen kunnen gelijkvloers blijven rondscharrelen, aldus Van Saarloos, de liefde blijvend een spel laten zijn.

Rusteloos karakter Een nobel streven, maar wie het pamflet van Van Saarloos leest gaat in die polyamoureuze liefde toch ook iets voor ADHD’ers zien; iets voor over-energieke, fitte mensen die altijd de verveling voor willen zijn. Het is een vorm van liefde die uitgaat van autonome liefdespartners die niet veel last hebben van conservatieve impulsen zoals jaloezie of bezitsdrang. Duurzaamheid lijkt niet het hoogste streven van de polyamorist ‘Polyamoristen zijn zelfverzekerde types die experimenten aan durven gaan’, zo constateert ook de Amerikaanse Emily Witt in haar onlangs in het Nederlands vertaalde studie ‘Future Sex’ over ‘liefde in tijden van digitalisering’. Elkaar vrijlaten kent risico’s en vraagt steeds weer om ingewikkelde relatiegesprekken waarin alle gevoelens en verlangens naar elkaar en anderen moeten worden uitgesproken en geduid. Niet iedereen heeft daar tijd voor of zin in. Algemeen wordt geconstateerd dat in de 21ste eeuw de liefde door het toenemend gebruik van datingapps sowieso een rustelozer karakter heeft gekregen. Waarom andere lijntjes afkappen als je nog niet zeker bent of Tinder of OkCupid wel de juiste match voor je heeft beklonken?

Toewijding Scepsis over die toenemende rusteloosheid is er ook. Duurzaamheid lijkt niet het hoogste streven van de polyamorist. Ben je nog toegewijd als je die toewijding over meerdere liefdes verdeelt, of ben je dan eerder opportunistisch? In een interview met de Volkskrant nam Ageeth Veenemans, oprichtster van de Stichting Polyamorie, in haar schets van haar huidige relatie met twee mannen ook in overweging dat ze toch slechts met een van die twee oud zal worden. Simone van Saarloos kreeg van critici het advies over twintig jaar nog eens een pamflet te schrijven. Toen in de jaren negentig de biografieën en brievenbundels van Sartre en De Beauvoir verschenen vulden de krantenkolommen zich met kritiek op hun geïdealiseerde open relatie, waarin zij vooral open naar elkaar bleken in het valse commentaar op hun voorbijgaande minaars en minnaressen. Lees ook: Snuffelen aan de vrije liefde: polyamorie in vrij en blij San Fransisco

