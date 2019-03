Politie verricht vier arrestaties op Urk

De politie hield op de vier toegangswegen naar Urk controles om rellen te voorkomen. Mensen die geen goede reden konden geven voor hun rit naar het dorp moesten rechtsomkeert maken. Dat gold voor zeker 35 auto’s, vertelt een woordvoerder van de politie.

In het dorp zelf was het onrustiger dan normaal. Jongeren reden rondjes in hun auto’s, gadegeslagen door politieagenten. Her en der werd vuurwerk afgestoken.

Op sociale media hadden mensen laten weten naar Urk te zullen komen om verhaal te halen na de vechtpartij van maandag. Toen liep een ruzie op het voormalige eiland uit de hand. Een groep van tientallen jongeren had zich verzameld bij de woning van een Marokkaanse familie. Twee van hen drongen het huis binnen. Een 36-jarige vrouw raakte lichtgewond.

