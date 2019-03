Politie verricht vier arrestaties op Urk, OM onderzoekt strafbaarheid Radio 1-column

De politie hield op de vier toegangswegen naar Urk controles om rellen te voorkomen. Mensen die geen goede reden konden geven voor hun rit naar het dorp moesten rechtsomkeert maken. Dat gold voor zeker 35 auto’s, vertelt een woordvoerder van de politie.

In het dorp zelf was het onrustiger dan normaal. Jongeren reden rondjes in hun auto’s, gadegeslagen door politieagenten. Her en der werd vuurwerk afgestoken.

Op sociale media hadden mensen laten weten naar Urk te zullen komen om verhaal te halen na de vechtpartij van maandag. Toen liep een ruzie op het voormalige eiland uit de hand. Een groep van tientallen jongeren had zich verzameld bij de woning van een Marokkaanse familie. Twee van hen drongen het huis binnen. Een 36-jarige vrouw raakte lichtgewond.

Column

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat bekijken of een column over Urk die is uitgesproken op NPO Radio 1 strafbaar is. Dat meldt het OM op Twitter. Er waren enkele klachten over binnengekomen. Volgens een woordvoerster ligt de prioriteit evenwel bij het bewaren van de rust en orde op Urk.

De column van schrijver en columnist Elfie Tromp was te horen in de rubriek De Druktemaker in het programma De Nieuws BV. Tromp zei onder meer: “Welkom in Urk, waar de kleingeestigheid hand in hand gaat met de inteelt en ja, dat mag ik zeggen, want het is zo. Het dorp heeft zelfs zijn eigen afwijking; de ziekte van Buchem. Dat is een erfelijke ziekte die enkel en alleen in Urk voorkomt. Inteelt, je wordt er nooit slimmer van. Wel racistischer, zo blijkt.” Burgemeester Pieter van Maaren meldde via Twitter dat hij de column kwetsend vindt. Hij heeft contact opgenomen met het OM.

De Nieuws BV is een programma van BNNVARA. De omroep meldt in een verklaring te begrijpen dat de column discussie oproept. “Onze columniste zet in haar column de ongeregeldheden in Urk immers in scherpe bewoordingen neer en zij gebruikt pittige metaforen. Dat mag echter in een column, zeker wanneer die aansluit bij een kwestie die onderwerp is van maatschappelijk debat. De maker heeft in zo’n publicatie immers een grote mate van vrijheid.” De uitkomst van een onderzoek naar mogelijk strafbare feiten ziet de omroep met vertrouwen tegemoet.

