Politie valt binnen bij Caloh Wagoh, kleine motorclub die het vuile werk opknapt

Direct na de aanhoudingen viel de politie binnen op veertig aan de club gelieerde plekken. Het gaat om woningen van leden, bedrijfspanden en clubhuizen in de regio’s Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Midden-Nederland en Oost-Nederland. De po­litie-acties zijn onderdeel van een groot offensief tegen drugshandel en witwassen, afpersing en fraude.

Greg R. is al vele jaren actief in de internationale drugshandel en zat veelvuldig vast. Zijn bijnaam komt naast zijn criminele staat van dienst door het belang dat hij hecht aan familiebanden en zijn Italiaanse kledingkeuze. R. is de vader van Jesse R., die in het Passage-proces is veroordeeld tot een levenslange celstraf voor liquidaties.

Het andere kopstuk is een man van 48. Volgens De Telegraaf gaat het om Keylow, een oud-leider van straatbende The Crips. De twee zijn aangehouden in Leiden en Mijdrecht.

Motorclub Caloh Wagoh bestaat sinds 2016, en ontsproot uit leden van straatbende The Crips en motorbende Trailer Trash. Inmiddels zijn er elf afdelingen, waaronder een in Suriname. De club dook afgelopen tijd op in meerdere onderzoeken van politie en justitie. Zo worden drie leden van de Woerdense tak verdacht van de beschieting met een antitankwapen van het gebouw waarin onder meer de redactie van het tijdschrift Panorama is gevestigd.

In oktober werd een 47-jarig Haags lid van de motorclub aangehouden op verdenking van de moord op de Belgische zakenman Stefaan Bogaerts. Dat geldt ook voor een van de verdachten van de moord op de broer van ‘Mocro-maffia’-kroongetuige Nabil B.

Versnipperen De wereld van de criminele motorbendes is aan het versnipperen. Volgens een voortgangsreportage van het Landelijk Informatie en Expertise Centrum duiken steeds vaker kleine clubs op die het vuile werk opknappen voor de grotere motorbendes. Op die manier kunnen die wat meer op de achtergrond blijven. De kleinere clubs voor hand- en spandiensten ­verdwijnen soms even snel als ze ­ontstaan. Caloh Wagoh zou een voorbeeld zijn van zo’n kleine motor­bende. Toch lijkt de rek een beetje uit de nieuwe aanwas. Zo waren er begin vorig jaar 1940 leden bekend bij de overheid, een jaar later was dit 1980. Verschillende motorclubs zijn inmiddels door de rechter verboden, waarvan Satudarah en Bandidos de bekendste voorbeelden zijn.

