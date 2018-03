Politie toch aansprakelijk voor schietpartij Alphen aan den Rijn

Dat Tristan van der V. nooit een wapenvergunning had mogen krijgen, is al eerder geconcludeerd. Dat de politie door die vergunning wel af te geven, aansprakelijk is voor de schade die slachtoffers en nabestaanden ondervonden toen Van der V. in 2011 in Alphen aan den Rijn in het rond schoot, is nu voor het eerst vastgesteld. Het gerechtshof in Den Haag gaf de slachtoffers en nabestaanden gisteren gelijk in een lang slepende procedure.