Politie pleit voor aanpak kansloze asielzoekers

Hoewel de asielzoekers uit de zogenoemde ‘veilige landen’ geen schijn van kans maken op een verblijfsstatus, blijven ze wel lang hangen in de volgens de politie ‘stroperige’ procedure. Het gaat dan vooral om mensen uit Marokko, Albanië, Algerije en Oosteuropese landen als Servië en Montenegro. Ze overbelasten niet alleen de opvangcapaciteit, maar zijn ook oververtegenwoordigd in de criminaliteitscijfers. Het gaat dan met name om vermogenscriminaliteit, vooral het aantal winkeldiefstallen springt eruit.

Lees verder na de advertentie

De ‘Probleemverkenning’ van de Nationale Politie die gisteren openbaar werd, stamt uit 2016 en is erg beperkt in opzet. Ze geeft bijvoorbeeld geen overzicht van de percentages asielzoekers die in de fout gaan, er wordt geen onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen en er bestaat ook geen vergelijking met criminaliteit gepleegd door mensen die in Nederland zijn opgegroeid. De cijfers komen vooral uit Noord-Nederland, waar vanwege de opvanglocatie in Ter Apel een concentratie van kansloze asielzoekers verblijft. De cijfers zijn ook verouderd. In 2016 waren het vooral Marokkanen en Algerijnen die de asielprocedure misbruikten, maar uit de laatste cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) over het eerste kwartaal van 2017 blijkt dat juist de asielaanvragen van die twee groepen sterk dalen, met respectievelijk -62 en -45 procent.

In de eerste negen maanden van 2016 registreerde de politie landelijk 707 misdrijven waarbij een asielzoeker de verdachte was. In 65 procent van de gevallen was die verdachte afkomstig uit een veilig land. In 45 procent van de delicten gaat het om winkeldiefstallen. Van de 651 verdachten gingen 465 asielzoekers slechts één keer in de fout.

De cijfers zijn voor de politie aanleiding extra maatregelen te vragen om de instroom van kansloze asielzoekers in te dammen. Veel van deze economische vluchtelingen kiezen Nederland omdat de opvang zo goed is en er een terugkeerpremie bestaat. Voor veel groepen is die inmiddels afgeschaft, maar voor Marokkanen en Algerijnen bestaat deze nog steeds.

Ook stelt de politie een sobere opvang voor op speciaal voor deze groep bedoelde locaties. Gekoppeld aan een meldplicht, strenge huisregels en het níet verstrekken van een openbaar vervoerskaart, moeten deze het verblijf in Nederland onaantrekkelijk maken. Dit heeft volgens de politie het risico dat kansarme asielzoekers juist in de criminaliteit belanden, maar als de sobere opvang in het buitenland bekend wordt, zullen veel kansloze asielzoekers van hun reis naar Nederland afzien, hoopt de politie althans. Er moet volgens het rapport meer aandacht zijn voor korte procedures. Vluchtelingen die al eerder in een ander land asiel hebben aangevraagd, moeten in één dag worden teruggestuurd.

De politie wil dat snelrecht wordt ingevoerd voor deze groep criminele asielzoekers. Nu komt het voor dat ze niet worden vervolgd, omdat de verwachting is dat ze snel worden uitgezet, bijvoorbeeld naar een land waar nog een straf op hen wacht. Over de frequentie van deze sepot-praktijk bestaan overigens geen harde cijfers.

Uit onderzoek van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid uit 2015 bleek overigens dat asielmigranten niet vaker van misdrijven worden verdacht dan autochtonen met vergelijkbare demografische en sociaal-economische kenmerken. Alleen doordat asielzoekers vaker jong, alleenstaand én man zijn, scoren ze ook hoger in de politiestatistieken. Specifieke etnisch-culturele factoren spelen volgens de WRR een ondergeschikte rol.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.