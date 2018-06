Politie onderzoekt steekpartijen in twee asielzoekerscentra

De politie onderzoekt de aanleiding. Mogelijk volgen nog meer aanhoudingen.

Ook in het azc in Middelburg was zondagavond een steekincident. Al snel werd een verdachte aangehouden. Slachtoffer en verdachte wonen in het centrum. Volgens de politie liep een ruzie in de gezamenlijke keuken uit op de steekpartij.

Asielzoekers worden niet gecontroleerd op wapens, zegt een woordvoerster van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (Coa). Ze hebben recht op privacy, personeel komt niet op kamers zonder toestemming. Het is ook ondoenlijk om de objecten waarmee gestoken kan worden, te verbannen uit azc’s. Denk aan messen en vorken in de keukens.

Uitzonderlijk

De afgelopen maanden waren er vaker incidenten met steekwapens in azc’s. Begin mei werd in Weert een man aangehouden die met messen had gezwaaid. In december vorig jaar waren er steekincidenten in Weert en in Baexem. In Overloon was een massale vechtpartij waarbij steekwapens waren getrokken.

“Elk incident is er één te veel”, zegt de Coa-woordvoerster, “twee incidenten in één weekend is uitzonderlijk.” Van een toename is volgens haar geen sprake. Cijfers van de afgelopen twee jaar ondersteunen dat. Volgens de Rapportage Vreemdelingenketen van april blijft het aantal incidenten naar verhouding gelijk.

Het aantal fysieke geweldssituaties in Coa-locaties daalde tussen 2016 en 2017 van 2420 naar 1490. Dat is een afname van zo’n 40 procent, gelijk aan de afname van de bezetting van de centra.

In 2017 werd 1090 keer aangifte gedaan na incidenten in azc’s. 245 aangiftes, waarvan iets meer dan de helft voor geweldsincidenten, kwamen voor behandeling bij het Openbaar Ministerie (OM). 65 procent van de voor geweld vervolgde asielzoekers kreeg een gevangenisstraf.