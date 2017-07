Politie in Bangkok maakt jacht op voedselstalletjes

Nattawut Paowsong moest vandaag al drie keer rennen voor de politie. Aan een drukke weg in het centrum van Bangkok heeft hij zijn eetkarretje neergezet. Met snelle bewegingen schilt hij groente om straks een papayasalade te kunnen maken. Naast hem grilt zijn vrouw meerval en kippenpoten. Dikke rookwalmen stijgen op vanaf de gril. Nattawut kijkt nerveus om zich heen. "De politie houdt ons continu in de gaten, alsof we geen eten maar drugs verkopen", klaagt hij.

Nattawut verkoopt al meer dan tien jaar eten in Bangkok. Zijn eetkarretje heeft hij overgenomen van zijn moeder, die in de jaren daarvoor salades, vlees en vis verkocht. Maar net als bij duizenden collega's staan de zaken bij hem onder druk. De Thaise regering besloot onlangs de verkoop van straatvoedsel in een groot deel van Bangkok aan banden te leggen. Veel Thai, trouwe eters van goedkoop en op straat bereid voedsel, begrijpen er niets van.

Enkele honderden meters bij Nattawut vandaan heeft Sak Juek plastic krukjes en eenvoudige tafels neergezet. Klanten slurpen er een kom noedelsoep naar binnen. Sak vertelt dat hij de politie iedere maand 500 Thaise baht toeschuift, ongeveer 13 euro. Waar dat geld naartoe gaat weet hij niet, maar in ruil daarvoor laten ze hem en zijn eettentje met rust. Althans voorlopig. "Ik verkoop al twaalf jaar noedelsoep en ik heb geen idee wat ik anders zou moeten doen. Maar ik ben bang dat ik straks moet stoppen."

Eten wordt duurder De Thaise autoriteiten ontvouwden zo'n drie maanden geleden hun plannen om de straten van Bangkok op te ruimen. Op veel voetpaden was het toen nog een rommeltje, met duizenden kraampjes die voedsel, kleding en namaakartikelen verkopen. Met het doel de straten ordelijker en hygiënischer te maken werden zij in een groot deel van de stad verboden. Alleen in de toeristengebieden Chinatown en Khao San Road en in kleine zijstraten mag nog straatvoedsel worden verkocht, mits de verkopers voldoen aan nieuwe eisen voor veiligheid en hygiëne. Vooral laagbetaalde Thai reageren verbolgen op het verbod. Een op straat bereide guay tiew moo (noedelsoep met varkensvlees) of een pad kra pao (een scherp gerecht met basilicum, vlees en rijst) kost zelden meer dan 2 euro en is voor kantoorbedienden, caissières en andere Thai met een klein salaris een favoriete maaltijd. In de wijk Sukhumvit klagen ook de medewerkers van een massagesalon. "Er waren hier altijd de hele dag door tentjes en karretjes waar je snel wat kon halen, nu is het ontzettend moeilijk om nog wat eten te vinden", verzucht masseuse Wanwisa Tuntayakul. Tot voor kort besteedde zij dagelijks zo'n 150 baht aan eten. Die tijd is voorbij. "Ik moet nu soms naar het Terminal 21 winkelcentrum. Daar is het eten twee keer zo duur." CNN riep Bangkok onlangs nog uit tot 's werelds beste plek om op straat te eten

Voorstanders Voor de autoriteiten past het nieuwe beleid in een steeds langere lijst maatregelen om Thailand weer schoon en gelukkig te maken, een campagne waar de militaire regering na de staatsgreep van drie jaar geleden mee begon. Sindsdien wordt corruptie bestreden, zijn er strengere regels voor het nachtleven en worden malafide taxichauffeurs harder aangepakt. Het streng reguleren van straatverkopers is de volgende stap. Dat velen straatvoedsel zien als onderdeel van de Thaise cultuur en dat CNN Bangkok onlangs uitriep tot 's werelds beste plek om op straat te eten, lijkt daarin niets te veranderen. Toch is niet iedereen tegen het verbod. Voorstanders zijn blij dat de voetpaden niet langer worden geblokkeerd door tafeltjes, krukjes en barbecues waarbij de rook je in de ogen prikt. Voor de afwatering is het verbod ook goed nieuws. Riolen raken nu minder snel verstopt door afval van straatverkopers. In het centrum van Bangkok blijkt dat nog lang niet alle straatverkopers de moed hebben opgegeven. Stadsinspecteur Kittiporn Muangsaeng houdt er de wacht bij een stel dozen op het voetpad. De eigenaren zijn nergens te bekennen. "We vermoeden dat iemand hier een kraampje wil opzetten. Dat mag niet meer", vertelt Kittiporn. De inspecteur kijkt nog eens om zich heen. Op de dozen en enkele voetgangers na is het voetpad leeg. Straatvoedsel is hier niet langer te vinden. Kittiporn kan zelf ook niet langer zomaar ergens aanschuiven voor een bord gebakken rijst of een gegrild stuk varkensvlees. "Ik neem nu zelf van huis uit maar wat eten mee", zegt hij. "Wat moet ik anders?"

