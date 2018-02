Politie gaat op bezoek bij darkwebgebruikers

Eerst kloppen en praten, in plaats van binnenvallen en aanhouden. Dat is de tactiek van de politie als het gaat om misdrijven op het zogeheten dark­web, het ogenschijnlijk anonieme deel van het internet.

De komende maanden lopen de kopers van drugs het risico dat ze een politiefunctionaris aan de deur krijgen. Tenminste als zij hun drugs op het darkweb hebben gekocht. De afgelopen week zijn in Nederland 37 personen thuis bezocht omdat zij verdovende middelen hebben gekocht via de webwinkel Hansa Market. De actie in Nederland liep synchroon met een actie van de drugspolitie DEA in de VS. Hoeveel kopers in de VS bezocht zijn, is nog niet bekend.

Wacht niet af

In de zomer van 2017 nam de Nederlandse politie in een nooit eerder vertoonde operatie Hansa Market over. Na een maand werd de online winkel op het darknet neergehaald. Met de informatie die gedurende de maand van de overname is vergaard, ging de politie op pad. Rechercheurs van de Landelijke Recherche togen naar de huisadressen van kopers van wie de identiteit was achterhaald. Aan de keukentafel is een gesprek gevoerd over de aankoop. Als meer drugs zijn gekocht dan voor eigen gebruik wordt door het Openbaar Ministerie een sanctie opgelegd.

Met de actie wil de politie laten zien dat ook op het darkweb anonimiteit niet is gegarandeerd. Op basis van de gevonden adressen wordt ook bekeken of een pand niet is misbruikt door criminelen. De politie roept klanten van Hansa Market op zich te melden en niet een bezoek af te wachten.

