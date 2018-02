Polen worstelt met zijn verleden van Poolse concentratiekampen in Silezië

Op een enkel monumentje na is het voormalige concentratiekamp Neu Dachs onzichtbaar. Verdwenen onder een brandweerkazerne, huizenblokken, leegstaande kantoren en een kleuterschool die luistert naar de naam 'Optimistisch'. Alleen het lijkenhuis staat er nog. Het werd gebouwd voor de ontluizing van de kleren van gevangenen. In de kelder werden lichamen verzameld van degenen die waren bezweken aan honger, kou, ziekten, uitputting.

Het onooglijke bakstenen gebouwtje, bij de stad Jaworzno, is in gebruik als als schrootmagazijn. Geen bordje, geen monumentje, wel een man die wantrouwig vraagt wat vreemdelingen doen op zijn erf.

Dit zijn de overblijfselen van een van de vele 'filialen' van Auschwitz die de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoolog bouwden in Polen. Kampen waarmee de Polen niets van doen hadden en wie anders zegt, mag voortaan vrezen voor vervolging, op grond van de nieuwe holocaustwet: het Poolse volk mag volgens die wet niet in verband worden gebracht met nazi-misdaden. Polen waren helden, of slachtoffers, maar nooit daders.

Maar het vonnis verandert niets aan de feiten. "De Sovjets waren hier nog maar drie weken, toen het kamp weer in gebruik werd genomen", vertelt Przemyslaw Dudzik, directeur van het stedelijk museum van Jaworzno. De communisten veranderden dit Auschwitz-netwerk in een soort lokale Goelag, met Jaworzno als centrum. In december 1945 werkten in Opper-Silezië 40.000 dwangarbeiders. Het aantal gevangenen per barak nam toe. Vele duizenden bezweken. Dudzik draait er niet omheen: "De omstandigheden in dit kamp waren toen erger dan onder de Duitsers." In het bos even verderop staat een monument voor de doden. Ze liggen onder de grond waarop omwonenden wandelen, joggen en hun hond uitlaten. Niemand weet precies waar.

De meesten zaten vast in Opper-Silezië waar ze als dwangarbeiders de zware industrie draaiende hielden. 'Poolse concentratiekampen', concludeerde weekblad Newsweek Polska recent. Dát mag in Polen niet geschreven worden, oordeelde de rechter: het blad moet rectificeren.

Critici vrezen dat de wet breder zal worden ingezet, tegen journalisten die schrijven over zwarte bladzijden in de Poolse geschiedenis. Zoals over de jodenvervolging buiten de kampen, maar ook over wat ná de oorlog in Neu Dachs en ruim tweehonderd soortgelijke kampen gebeurde. Tienduizenden dwangarbeiders werden er opgesloten, afkomstig uit bevolkingsgroepen die de toenmalige Poolse communistische machthebbers onwelgevallig waren: Oekraïners, Lemken, Sileziërs en Duitsers.

De kampcommandant, Salomon Morel, was een Jood die de oorlog had overleefd als communistische partizaan. Hij bouwde 'levende piramides' door gevangenen op elkaar te laten stapelen. Tegen de tijd dat de bovenste het plafond raakte, waren de ondersten al gestikt. Officieel was het een werkkamp, maar de geïnterneerden waren te ziek en te zwak om te worden ingezet in de mijnen. "Er zaten hier veel kinderen. Zeker ook om te werken", schampert Kassner.

Eigenlijk stond de poort, die pas na de val van het communisme werd teruggevonden, een eindje verderop, maar daar is geen plaats voor herdenking. "Het kamp moest worden vergeten", zegt Kassner. De barakken hebben plaatsgemaakt voor volkstuintjes. 's Zomers is het er gezellig. Nu liggen ze er verlaten bij onder de sneeuw.

De lerares geschiedenis staat in de sneeuw voor de zwarte poort van het voormalige kamp Zgoda. Ook Zgoda begon als dependance van Auschwitz en werd na de oorlog een van de beruchtste onderdelen van de lokale goelag. Zgoda was een klein kamp - er werden maximaal 1300 gevangen ingepropt - en het bestond maar kort. Het sterftecijfer was echter schrikbarend hoog. 2500 doden in driehonderd dagen.

Dat perspectief is heel anders in Swietochlowice, veertig kilometer ten westen van Jaworzno. Hier in Silezië herinnert men zich de geschiedenis heel anders. "Het waren Poolse, communistische concentratiekampen", zegt Monika Kassner op besliste toon. Ze werden opnieuw ingericht door de Poolse staat en het waren Poolse functionarissen die hier hun schrikbewind uitoefenden.

Al die naoorlogse jaren werd Jaworzno door de regering in Warschau gebruikt. Wel degelijk Poolse concentratiekampen dus? Dudzik steigert bij het horen van die term. "Er werd gebruik gemaakt van Poolse handen. Maar de Sovjets legden dit systeem op." De directeur legt de nadruk op de ideologische motieven van de daders, niet op hun nationaliteit. "Maar dat is een kwestie van perspectief", geeft hij toe.

De Duitse bordjes met 'Achtung Hochspannung' verdwenen pas van het hek in 1954. Dwangarbeiders hadden ondertussen plaats gemaakt voor 'moeilijk opvoedbare' jongeren die hier met de methodes van Sovjet-pedagoog Anton Makarenko in het socialistische gareel werden geperst.

Volksduitsers

Na de val van het communisme begon de Poolse justitie een onderzoek naar de sadistische praktijken van kampcommandant Morel. Hij ontkende alle kwaad, maar nam uit voorzorg de benen naar Israël. Dat land levert geen staatsburgers uit, ook niet als ze verdacht worden van volkerenmoord. Hij ontliep daardoor zijn straf.

Bijzonder genoegen schepte Morel uit het afranselen en vernederen van zogenaamde Volksduitsers (Volksdeutsche). Dit waren Polen die tijdens de oorlog een lijst ondertekenden, waarmee ze aangaven tot het Duitse volk te behoren. Volksduitsers waren in Polen dus wat NSB'ers in Nederland waren: landverraders.

In Silezië, in het zuidwesten van Polen, was de situatie echter veel ingewikkelder. De provincie lag eeuwenlang buiten Polen, maar veel mensen in Opper-Silezië spraken nog altijd een Slavisch dialect. Na de Eerste Wereldoorlog kreeg Polen een deel van Opper-Silizië. Tijdens de Tweede Wereldoorlog pikten de Duitsers het gebied weer in en zetten de Sileziërs voor het blok: Volksduitser worden of het concentratiekamp in.

Na de oorlog werden Volksduiters verhoord en gemarteld

De Poolse regering in ballingschap en de katholieke kerk adviseerden te kiezen voor dat eerste, om te voorkomen dat het Poolse element helemaal zou verdwijnen. Maar het was niet de regering in Londen die het na de oorlog voor het zeggen kreeg. Voor de communisten waren alle Volksduitsers verraders. Dus ook de grootouders van Monika Kassner.

Kassner staat voor een supermarkt in het centrum van Swietochlowice. Het winkelende publiek loopt achteloos langs een witte muur naast de ingang. "Daarachter loopt een trap naar beneden. In de kelder bevindt zich het voormalige gemeentelijke badhuis."

Na de oorlog werden daar Volksduiters - lees: Sileziërs - verhoord en gemarteld. "Het was letterlijk een bloedbad", zegt Kassner. Wie overleefde, wachtte gevangenissen of kampen zoals Zgoda. Dertigduizend Sileziërs werden gedeporteerd als dwangarbeider naar de Sovjet-Unie.