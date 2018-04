Polen wonen graag in Nederland

Vakantieparken of Polenhotels met kleine kamers vol stapelbedden, slechte voorzieningen en weinig privacy. Het is een welbekend beeld van de woonsituatie van Poolse migranten. Maar dat beeld moet worden bijgesteld, blijkt uit onderzoek dat het Sociaal en Cultureel Planbureau vandaag presenteert.

De woonsituatie van Polen in Nederland is verbeterd en ze willen graag blijven. Dat stelt het onderzoek waarvoor 1100 in Nederland ingeschreven Polen zijn ondervraagd. Iris Andriessen, een van de onderzoekers: "Driekwart is tevreden met hun woning, in 2009 was dat nog iets meer dan de helft. Een ruime meerderheid, acht op de tien, heeft nu een zelfstandige woonruimte. Een kwart heeft een eigen koophuis. Steeds vaker starten ze een gezin. Slechts twee op de tien willen weer terug naar huis."

In 2017 stonden 160.000 Polen ingeschreven in Nederland. Daarnaast staan er nog 90.000 Polen als werkende geregistreerd (seizoensarbeiders) en geschat wordt dat er zo’n 100.000 nergens geregistreerd zijn (zwartwerkers). Voor die laatste twee groepen blijft de woonsituatie onduidelijk.

Aantrekkelijk De Poolse migranten doen vaak laaggeschoold en fysiek zwaar werk en maken lange dagen. Toch blijven ze graag. Ze verdienen volgens de Nederlandse standaard misschien weinig, maar dat is nog steeds drie keer meer dan in eigen land. Daarom blijft de groep groeien. De meeste Polen wonen in het westen en zuiden van Nederland. Den Haag telt van alle grote gemeenten de meeste Poolse inwoners. Ondanks de vraag naar extra woonruimte besloten de gemeenten Tiel, Maasdriel, Zuidplas en Zaltbommel begin deze maand om regels op te stellen die moeten voorkomen dat te veel Oost-Europese arbeidsmigranten in de gemeenten komen wonen ‘om woonwijken leefbaar te houden.’ (zie het artikel hieronder) Desondanks denkt driekwart van de ondervraagde Polen over vijf jaar nog in Nederland te wonen. Zelfs terwijl de helft laat weten wel eens te maken te krijgen met discriminatie, geven ze Nederland gemiddeld een dikke 7,1. Terwijl autochtone Nederlanders hun geboorteland een 6,6 geven.

