Polen krijgt meer oog voor gehandicapten

Aneta Olkowska herinnert zich nog heel goed hoe de universiteit eruitzag toen zij ging studeren: colleges op de vierde verdieping, geen lift. "Die kwam er pas toen ik afstudeerde", vertelt ze. Dat was zo'n vijftien jaar geleden. "Nu is het de gewoonste zaak ter wereld dat mensen met allerlei handicaps studeren aan alle faculteiten."

Sinds haar achttiende is ze door ziekte aangewezen op een rolstoel. In Polen betekende dat nog niet zo lang geleden: opgesloten zijn. Opgesloten in huis. Opgesloten in werkplaatsen voor gehandicapten.

Olkowska zocht na haar studie een jaar lang naar een baan. "Geen werkgever wilde me hebben. Ze konden zich geen psycholoog in een rolstoel voorstellen." Uiteindelijk vond ze werk bij de stichting Aktywizacja, waar ze nu zelf mensen met een handicap helpt met het zoeken naar een baan.

Agata Gawska was tot vorig jaar de voorzitster van Aktywizacja. Nu wijdt ze zich weer helemaal aan de arbeidsbemiddeling. In de voormalige oostbloklanden werken nog steeds relatief weinig gehandicapten, legt ze uit in het hoofdkwartier van de stichting in Warschau. Polen loopt met 27 procent ver achter op het Europese gemiddelde van ruim vijftig procent. Maar er is ook goed nieuws. "Tot een paar jaar geleden werkten meer gehandicapten in zogeheten beschermde werkplaatsen dan op de open arbeidsmarkt. Nu is het omgekeerd."

Hulp op maat

De problemen van gehandicapten kwamen onlangs breeduit in het nieuws, toen boze ouders ruim een maand lang in het parlementsgebouw bivakkeerden om een maandelijkse toelage voor hun gehandicapte kinderen te eisen. Bij de stichting Aktywizacja wekte de actie gemengde gevoelens. Aneta Olkowska begrijpt de protesterende ouders wel. "Ik zou hetzelfde doen in hun situatie, maar 120 euro per maand voor iedereen is niet de oplossing. Hulp moet op maat gesneden worden. Sommigen hebben die extra uitkering nodig, anderen niet." Bovendien bevestigde het protest het beeld van gehandicapten als hulpbehoevend en afhankelijk van uitkeringen. De media nemen dat beeld gretig over, weet mevrouw Gawska. "Als ze dan een keer een voorbeeld laten zien van een gehandicapte die het zonder hulp kan, die bijvoorbeeld een marathon uitloopt, dan wordt dat voorgesteld als een wonder."

Het was de tweede keer dat gehandicapten in het parlementsgebouw protesteerden. Onder de vorige regering gebeurde hetzelfde. Ook het belangrijkste obstakel bij het vinden van werk is onveranderd: de wantrouwige, bureaucratische houding van de uitkeringsinstantie. Gehandicapten krijgen een uitkering van 200 euro per maand. Ze mogen tot 750 euro bijverdienen, maar bijverdienen betekent dat ze onmiddellijk voor een keuringscommissie moeten verschijnen, weet Gawska: "Veel mensen zeggen: ik heb liever de zekerheid van de 200 euro uitkering, dan het risico alles te verliezen." Dat betekent voor de meesten balanceren op de rand van een bestaansminimum.

Talloze privé-stichtinkjes proberen de hoogste nood te lenigen. Lukasz Korwin helpt met zijn stichting 'Sprawni' al jaren een tiental invaliden met medicijnen, fysiotherapie, of een rolstoel. Hij is met pensioen en heeft zijn land zien veranderen. De grootste verandering is volgens hem niet de infrastructuur die langzamerhand meer is aangepast aan diverse handicaps, ook omdat EU-regels dat vereisen. De grootste verandering is de houding van de omgeving. "Je voelt niet meer die zwijgende afkeer. Zo van, oke we helpen u wel even, maar eigenlijk bent u ballast", legt hij uit. "Het is tot de Polen doorgedrongen dat een gehandicapte een volwaardig lid van de samenleving is, als je hem de kans maar biedt."