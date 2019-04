Poep in een flügelflesje? De analist van het onderzoek naar darmkanker kijkt er niet van op

“Ja kijk, deze zit veel te vol”, zegt analist Yvonne Suijkerbuijk. Ze draagt een witte labjas en rubberen handschoenen. In haar hand ligt een reageerbuisje vol ontlasting. De dop krijgt ze niet dicht, het stinkt. De andere buisjes op een transportband door het apparaat worden geleid, maar dit buisje moet ze ongeldig verklaren. “De persoon gelinkt aan deze barcode moet opnieuw een afnamebuisje toegestuurd krijgen”, zegt ze.

In het lab wordt dagelijks de ontlasting van zo’n 500 tot 3000 mensen tussen de 55 en 75 jaar gecontroleerd. Het is onderdeel van een landelijk bevolkingsonderzoek van vijf regionale screeningsorganisaties in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het onderzoek moet darmkanker in een vroeg stadium binnen de risicogroep opsporen.

Paarse zak Tussen 2014 en 2017 kregen bijna vier miljoen Nederlanders daarom een poeptest in een paarse zak thuis gestuurd. Mensen moeten de afnamebuis volgens de bijgeleverde instructie gebruiken, gewoon thuis, en terugsturen in de antwoordenvelop. Van de personen die een test kregen, heeft 75 procent een buisje met ontlasting ingeleverd. Met Kerst kregen we een kerstkaart met een familiefoto om ons te bedanken voor het be­vol­kings­on­der­zoek Yvonne Suijkerbuijk Het RIVM noemt het een groot succes. Bij vier op de duizend deelnemers stelden ze darmkanker vast. Bij een gunstige uitslag voor de cliënt wordt het onderzoek iedere twee jaar herhaald. Inmiddels is er dus al een groep die voor de tweede keer deelneemt. Het analyseren van deze monsters gebeurt in vier laboratoria. Dagelijks komen daar enveloppen met buisjes ontlasting binnen. Die buisjes zijn niet altijd op de goede manier gevuld, zegt Suijkerbuijk: “Ze moeten de groene en niet de witte dop openen, want anders is het monster voor de test onbruikbaar. En in het buisje zit een staafje met ribbels, steek die op verschillende plekken in de ontlasting, maar prop de buis niet vol met poep. Als er te veel ontlasting in zit, kan de groene dop niet er niet goed op en dan kan de buis niet worden gecontroleerd”.

Tien minuten De groen-witte buisjes worden door een machine ontdopt, geanalyseerd en weer geseald. Van elk monster dat de machine in gaat, verschijnt na tien minuten de uitslag op een scherm. Zonder storingen zou het lab binnen vijf uur zo’n drieduizend analyses kunnen uitvoeren. De buisjes gaan de machine in voor analyse. © Arie Kievit De machine checkt de ontlasting op bloed. “Darmkanker begint vaak met een poliep en die bloedt vaak wat”, zegt Suijkerbuijk. “Als er bloed in de ontlasting zit, zien we dat aan de uitslagen. Alle uitslagen sturen wij naar de screeningsorganisaties. Mensen met een ongunstige uitslag worden uitgenodigd voor een gesprek. Dan kan eventueel een coloscopie worden geadviseerd, inspectie van de darmen via de anus”, zegt ze. Bloed in de ontlasting hoeft betekent niet altijd iets ernstigs, zegt de analist. “Het hoeft natuurlijk geen darmkanker te zijn. Soms komt er wat bloed in de ontlasting mee als iemand ongesteld is. Hetzelfde gebeurt bij aambeien”, zegt ze.

Dode muizen Zelf kijkt ze nergens meer van op. Ze is al sinds de pilot bij het onderzoek betrokken en heeft van alles meegemaakt. Zo heeft ze in de envelop voor het terugsturen van het afnamebuisje al eens twee dode muizen gevonden. “Of mensen die alleen een drol opsturen, los in de envelop en niet in het buisje”, zegt ze. Ze pakt haar telefoon en laat een foto zien. “Dit was ook bijzonder. Iemand stuurde de ontlasting niet in het reageerbuisje, maar in een leeg flügelflesje terug”, ze kan er wel om lachen. Er zijn ook lieve reacties. “Met Kerst kregen we een kerstkaart met een familiefoto om ons te bedanken, ze waren zo blij dat ze aan het onderzoek mee mochten doen.” De klinisch chemisch analist, zoals haar functie officieel heet, staat inmiddels aan de andere kant van de machine, waar de gesealde buisjes weer in rekken worden geplaatst. “Als alles aan het einde van de dag klopt, worden de buizen vernietigd. En dan begint morgen alles weer opnieuw.” Of dat niet saai is? “Zeker niet”, zegt Suijkerbuijk. “Ik zou er niet aan moeten denken om de hele dag aan een bureau te zitten en met dit onderzoek kunnen we een hoop mensen een hele hoop ellende besparen.”

