PO-Raad: Overtollige reserves in het onderwijs moeten worden uitgegeven

De sectororganisatie van het primair onderwijs deed onderzoek naar de financiële situatie van rond de duizend schoolbesturen in het basisonderwijs in Nederland. Daaruit blijkt dat 170 besturen - 17 procent - gezamenlijk mogelijk 185 miljoen euro op de plank hebben liggen.

Deze rijke schoolbesturen hebben veel meer in kas dan nodig. Zo’n 13 procent heeft juist een onverantwoord kleine buffer, stelt de PO-Raad. De besturen leggen de buffers aan om tegenvallers op te kunnen vangen, zoals een lekkend dak of apparatuur die onverwachts kapot gaat.

Door de complexe financiering van het basisonderwijs zijn veel scholen onzeker over wat zij precies te besteden hebben, omdat er steeds wisselende bedragen binnenkomen op verschillende momenten. Dat maakt schoolbesturen voorzichtig en geneigd om meer geld op de bank te zetten dan strikt noodzakelijk.

Gezonde bedrijfsvoering

De reserves mogen niet groter zijn dan wat nodig is voor een gezonde bedrijfsvoering, vindt de PO-Raad, die de cijfers presenteert aan de vooravond van een algemeen overleg in de Tweede Kamer over de financiering van het basisonderwijs. Schoolbesturen die te veel in kas hebben moeten dat geld gaan uitgeven aan onderwijs, vindt de raad.

Vorig jaar september staakten leraren en ander onderwijspersoneel uit het primair onderwijs in de provincies Zuid-Holland en Zeeland. Zij hielden een protestmars in Rotterdam. © ANP

Het moet terug naar de klassen, aldus woordvoerder Ad Veen. “Het betreft geen structureel geld dus inzetten voor salarissen is, hoe graag sommigen dit ook zien, onmogelijk omdat het geld na een jaar niet meer beschikbaar is.”

Al jaren bestaat het vermoeden dat een aantal schoolbesturen aanzienlijke reserves aanhoudt. De PO-Raad wil graag dat dit verandert, omdat het de discussie over de ingewikkelde bekostiging van het basisonderwijs steeds opnieuw vertroebelt. “Iedere discussie die we hebben wordt doodgeslagen met het argument: ‘Jullie hebben geld op de plank liggen’. Daar willen we vanaf”, aldus de woordvoerder.