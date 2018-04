Onlangs vierde Eline Engelhart haar vijftigste verjaardag. Niet alleen de drie pleegkinderen waren er, ook hun moeder, vader en stiefmoeder. "De kinderen zijn inmiddels volwassen. In principe hoeven we niks meer met elkaar te bespreken, zegt Engelhart. "Maar ze zijn allemaal onderdeel van mijn bestaan."

Je ziet niet vaak dat ouders en pleegouders ontspannen met elkaar feest kunnen vieren. Eline Engelhart geeft al tien jaar trainingen aan pleegouders en ouders om de verstandhouding te verbeteren en ze voelt zich nog steeds pionier. "Samenwerken is niet vanzelfsprekend in de pleegzorg. Het is ook lastig om je kwetsbaar op te stellen. Maar als je de rol van de ander kunt erkennen, elkaar niet bestrijdt, dan is de kans op succes vele malen groter."

Van alle langdurig bedoelde pleegzorgplaatsingen - 80 procent van de meer dan 18.000 pleeggezinnen biedt die opvoedvariant - loopt 25 tot 30 procent stuk. Problematisch gedrag van het kind is oorzaak nummer 1. In een kwart van de breakdowns is de conflictueuze relatie tussen ouders en pleegouders boosdoener. Maar gedragsdeskundige Gé Haans is er zeker van dat moeilijk gedrag voor een belangrijk deel ook weer voortkomt uit gebrekkige samenwerking. "Je kunt het vergelijken met wat een kind doormaakt na een scheiding. Een pleegkind zit knel tussen ouders en opvoeders. Het vraagt zich af: Waar hoor ik thuis? Waar mag ik blijven?"

Haans is een van de weinigen in Nederland die heeft onderzocht wat pleegzorg doet met biologische ouders. Afgelopen jaar publiceerde hij daarover een tweede boek: 'Ouderschap zonder opvoederschap', met twintig interviews. Het zijn bepaald geen kritische vraaggesprekken, maar dat was de opzet. "Het is letterlijk hun verhaal." Altijd is er sprake van schaamte, merkte hij, en het gevoel gefaald te hebben. "Als je het mis doet in de opvoeding ben je een verguisde groep."

Haans heeft vele jaren als gedragsdeskundige in de jeugdzorg- en jeugdbescherming gewerkt en wordt nog steeds door instellingen gevraagd voor advies en bemiddeling. "We moeten voorkomen dat kinderen steeds weer naar een ander adres moeten, steeds weer doorschuiven", zegt hij. "Dat is mijn drive."

Geen arme-ik verhaal

In de grote keuken van Eline Engelhart, beschrijft moeder Yvonne van Huijgevoort (63) nuchter hoe haar gezinsleven begon. Ze vindt het bijzonder dat dochter Nicole Fortes (24) ook bij het interview wilde zijn. "Ik realiseer me dat er pijnlijke dingen naar boven komen."

Het is geen arme-ik verhaal. "Ik kan nu naar mezelf kijken zonder mezelf te veroordelen, erover praten zonder verdriet of pijn." Jaren van therapie, lacht ze. "Dan leer je goed reflecteren."

Ze leerde de vader van haar kinderen kennen in een afkickkliniek. "We werden verliefd en zijn getrouwd." Van Huijgevoort werd ook snel zwanger. "Door de pil heen, terwijl ik nauwelijks wist hoe ik voor mezelf een gewoon leven moest leven. Ik had ergens al heel jong de verkeerde afslag genomen."

We hadden geen van beiden veel benul van relaties en houden van Moeder Yvonne van Huijgevoort

De tweeling, waarvan Nicole er een is, kondigde zich een jaar later aan. "De vader wilde eigenlijk niet dat ze geboren werden, maar ik vond dat ik dat niet kon maken."

"Ik had dat wel gedaan", reageert Nicole onomwonden. In de opmerking klinkt geen verwijt. Ze wil zelf ook graag kinderen, verduidelijkt ze. "Van de drie zussen ga ik misschien wel de eerste zijn met een baby. Maar in zo'n situatie, met een drugsverslaving..."

Ze zit naast haar moeder aan het keukenblok, deelt een theezakje, leent haar lippenstift voor de foto. Hun band is beter dan ooit, zegt Nicole. De afgelopen twee jaar is ook zij intensief bezig geweest met therapie. Waar haar tweelingzus zich makkelijk uitsprak, kroop Nicole in de puberteit steeds meer in haar schulp. "Altijd een hoofd vol gedachten, maar die deelde ze met niemand", zegt haar pleegmoeder. Nicole: "Ik heb nu niet meer de weerstand of boosheid die er was."

De tweeling was welkom, ook al was de situatie niet geschikt", vervolgt Van Huijgevoort. "Maar toen zat ik daar met drie kinderen en een man die niet van me hield. " Ze ging weer gebruiken: heroïne, cocaïne, alcohol. "Om alle desillusies te verdoven. De vader is vertrokken en heeft alles achter zich verbrand."

Nicole komt weer tussenbeide. "Een beetje flauw van jou, want toen jullie uit elkaar waren, zagen we hem vaak en hij was clean en helder." Van Huijgevoort geeft toe: "Ik wil geen slecht beeld van hem schetsen. Na een afkickperiode heeft hij zijn best gedaan weer een band met zijn dochters te krijgen. En later heeft zijn nieuwe vrouw een heel positieve rol gehad in alle onderlinge relaties. Maar we hadden geen van beiden veel benul van relaties en houden van." Ze leefden in een opvang voor verslaafde moeders en hadden daarna een eigen woning. "Best pittig in je eentje met drie kinderen", zegt Van Huijgevoort. Vlak voor de Kerst meldde ze zich met haar gezin bij de politie, omdat het niet meer ging. Nicole was toen vier jaar.