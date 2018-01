Pleegkind boven de achttien verdient ook vergoeding

Dat stelt Femmie Juffer, bijzonder hoogleraar adoptie en pleegzorg van de Universiteit Leiden. “De grens van achttien is achterhaald. De gemiddelde leeftijd waarop jongeren het huis verlaten is ruim vierentwintig. Dat moet voor pleegkinderen niet anders zijn.”

Juffer reageert hiermee op het voornemen van minister De Jonge van volksgezondheid. Hij wil pleegzorg verlengen tot het eenentwintigste levensjaar van het pleegkind. Momenteel nemen pleegkinderen op hun achttiende afscheid van het pleeggezin. De standaardvergoeding, die kan oplopen tot 660 euro per maand stopt dan.

Willekeur

Nederland telt jaarlijks elfhonderd pleegkinderen die achttien worden. In uitzonderlijke gevallen kunnen pleegouders een beroep doen op verlenging tot het drieëntwintigste levensjaar van het pleegkind. Het hangt per gemeente af wie daarvoor in aanmerking komt. Er zijn gemeenten die de leeftijd al hebben opgeschroefd, maar lang niet allemaal. “Die willekeur moet je niet willen voor pleegkinderen”, zegt Juffer. “Als een kind in een bepaalde gemeente woont, dan kan een aanvraag tot verlenging worden afgewezen of voor slechts een jaar worden toegekend.” Volgens Juffer heeft dat te maken met de kosten.

'Sommige pleegkinderen zijn op hun zestiende al bang om twee jaar later losgelaten te worden' Femmie Juffer, bijzonder hoogleraar adoptie en pleegzorg

Op dit moment is de toekomst voor veel pleegkinderen na hun achttiende onduidelijk, constateert zij. “Sommige pleegkinderen zijn op hun zestiende al bang om twee jaar later losgelaten te worden.” Juffer moedigt het voorstel van de minister dan ook aan. “Al zie ik liefst een verhoging naar drieëntwintig.”