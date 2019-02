Plastic Pact van het bedrijfsleven leidt direct tot forse kritiek

Nog voordat de handtekeningen waren gezet, zwol de kritiek aan. Holland Bioplastics, waarbij veertien bedrijven zijn aangesloten die zich toeleggen op volledig composteerbare verpakkingen, heeft de overeenkomst uit protest niet getekend.

De branche-organisatie was wel betrokken bij het opstellen van het pact, maar noemt het uiteindelijke resultaat ‘een gemiste kans’. In de tekst van de overeenkomst worden volgens de koepel gangbare definities voor bio-plastics ‘verkracht’. Plastics waaraan bij hergebruik materialen uit fossiele plastics zijn toegevoegd worden onder de definitie van bioplastic gebracht. “Dit heeft helemaal niets te maken met bio-based plastics en leidt alleen maar tot verdere verwarring”, aldus een verklaring.

De invoering van statiegeld op kleine flessen is on­ver­mij­de­lijk. Maar nog altijd zwijgen bedrijven hierover of lobbyen ze er tegen, zoals Albert Heijn Rob Buurman, directeur Recycling Netwerk

Het Plastic Pact NL is een initiatief van staatssecretaris van infrastructuur en waterstaat Stientje van Veldhoven (D66). Zij wil met versnelde maatregelen de plastic kringloop sluiten: in 2025 moeten alle eenmalige plastic producten en verpakkingen volledig herbruikbaar zijn. Het plan is onderdeel van haar beleid om al op korte termijn te komen tot 90 procent hergebruik van plastic flesjes. Van Veldhoven heeft het verpakkende bedrijfsleven een ultimatum gesteld: als er eind 2020 niet 70 tot 90 procent minder plastic flesjes in het zwerfafval zit, wordt per 1 januari 2021 statiegeld ingevoerd. De verpakkingssector en de supermarkten willen dat voorkomen.

Schijnoplossing Volgens Greenpeace is de overeenkomst een schijnoplossing. “Het pact is vooral een efficiëntieslag en een kostenbesparende maatregel. De toename van het aantal plastic wegwerpverpakkingen zal blijven. Een fundamentele systeemwijziging blijft helaas uit.” Greenpeace, de Plastic Soup Foundation en Milieudefensie waren niet bij de onderhandelingen betrokken. Natuur & Milieu en de organisatie Plastic Whale praatten wel mee. Volgens bloemenveiling Royal FloraHolland, die het pact ondertekende, wordt er in de sierteeltsector al volop gewerkt met herbruikbare plastic verpakkingen. Maar er kunnen nog grote slagen worden gemaakt bij de plastic trays waarin gekweekte planten worden afgeleverd. Volgens directeur Yme Pasma van Royal FloraHolland zijn de afspraken in het pact niet vrijblijvend: het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu gaat de voortgang bewaken. Milieuorganisatie Recycling Netwerk denkt dat het Plastic Pact NL het probleem van het zwerfafval en de plastic soep in de oceanen niet zal oplossen. “De afspraken maken de uit de hand gelopen productie van plastics slechts een beetje minder vervuilend.” De organisatie vindt het teleurstellend dat in de tekst niet wordt gesproken over statiegeld. “De invoering op kleine flessen is onvermijdelijk. Maar nog altijd zwijgen bedrijven hierover of lobbyen ze er tegen, zoals ondertekenaar Albert Heijn”, aldus directeur Rob Buurman. De looptijd van het pact (tot 2025) vindt het Recyling Netwerk te lang. “De omvang en ernst van de vervuiling is zodanig dat we de luxe niet meer hebben om zes lang te wachten op deze vrijwilliger afspraken.”

