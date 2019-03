Plantaardige döner en zuivelvrije taart: vegan junkfood is hip

Met glimmende lippen van de knoflooksaus neemt Audrey Zschüschen nog een hap van haar veganistische shoarma. Ze zit samen met Vincent da Silva en zijn broodje plantaardige döner op het voedselplein van de veganistenbeurs Veggieworld in de Utrechtse jaarbeurs. "We hebben speciaal niet zwaar ontbeten", zegt Zschüschen lachend. "Het was ons van tevoren wel duidelijk dat dit een eetfestijn zou zijn."

Lees verder na de advertentie

Om Zschüschen en Da Silva heen krioelen honderden mensen. Sommige zijn al veganist, anderen zijn vooral nieuwsgierig of eten een paar dagen per week volledig plantaardig. "Ik had verwacht dat er veel geitenwollensokkenhuisvrouwen zouden zijn", zegt de twintigjarige Hannah Moespot die samen met haar moeder uit Culemborg kwam. "Maar ik zie vooral veel mensen die bij mij op school hadden kunnen zitten."

In principe kan je vrijwel alle voe­dings­stof­fen uit plantaardig voedsel halen. Dat veganisten een tekort krijgen aan eiwitten of ijzer is een mythe. Lobke Faasen, diëtist

Op de beurs in Utrecht is het duidelijk dat een nieuwe generatie kiest voor een veganistische levensstijl. Met het oog op dierenleed en klimaat laten steeds meer mensen dierlijke producten liggen. In een rapport uit 2016 schreef het Sociaal Planbureau dat het aantal veganisten tussen 1995 en 2015 toenam van 16.000 tot 70.000. Sindsdien is de groei niet gestopt. De Nederlandse Vereniging voor Veganisme schatte in september vorig jaar dat er 110.000 veganisten waren, nu is dat aantal volgens de belangengroep al opgelopen tot 121.000.

Evenwichtig eten “Je ziet nu dat er allerlei vegan junkfood in opkomst is”, zegt huisarts Walter Bouwman. Samen met diëtist Lobke Faasen geeft hij een lezing over gezond plantaardig eten. In een overvol zaaltje naast de hal met kraampjes vol plantaardig fastfood benadrukken Faasen en Bouwman het belang van een evenwichtig veganistisch dieet. Een stand met veganistische worsten op Veggie World. © Bram Petraeus Faasen: “In principe kan je vrijwel alle voedingsstoffen uit plantaardig voedsel halen. Dat veganisten een tekort krijgen aan eiwitten of ijzer is een mythe. Maar dan moet je wel genoeg noten, peulvruchten en bladgroenten eten. Aardappelen, groente, vlees vervangen door aardappelen, groente, vleesvervanger is niet zomaar de oplossing." Toch zijn er ook voedingsstoffen die veganisten niet binnenkrijgen met hun dieet. Vitamine B12 wordt bijvoorbeeld gemaakt door micro-organismen in de darmen en maag van dieren en komt zo in vlees, zuivel en eieren terecht. "Het is belangrijk voor veganisten om B12-supplementen te slikken" zegt huisarts Bouwman. "Maar het is een indianenverhaal dat er veel B12-tekorten onder veganisten voorkomen." Faasen wijdt het aan het bewustzijn onder veganisten. "Veganisten weten vaak dat B12 een aandachtspunt is en slikken al supplementen. Een heleboel andere mensen krijgen ook te weinig B12 binnen, maar die zijn zich daar niet van bewust."

Veel spinazie Voor Abigail Akeredolu is het verhaal van huisarts Bouwman en diëtiste Faasen geen verrassing. Ze is samen met haar zusje Sarah en vriendin Esmée Bennink naar Utrecht gekomen voor de beurs. Zelf slikt ze vitamine B12 en D. Met bloedtesten controleerde ze ook of ze genoeg eiwitten, ijzer en andere voedingsstoffen binnenkreeg toen ze veganist werd. "Die test was eigenlijk echt leuk, je ziet heel duidelijke verbanden. Eerst was mijn ijzergehalte laag, maar toen ik veel spinazie ging eten kwam die op een goed niveau." De zussen Akeredolu en hun vriendin Bennink zijn niet alleen voor de gezondheidstips naar Utrecht gekomen. Sarah: "We zijn hier ook voor het eten. Ik heb net een stuk veganistische chocoladetaart gegeten. Niet echt gezond, maar wel lekker."

Lees ook: