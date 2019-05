Planoloog Zef Hemel wil mét Amsterdammers een toekomst voor de hoofdstad bedenken

Op een bankje voor de Oude Kerk vertelt planoloog Zef Hemel over zijn project om voor Amsterdam een toekomstvisie te ontwerpen. Voor zijn neus dieselt een geparkeerd busje van Waternet. Vier toeristengroepen scharen zich rond hun bevlagde gids. De ochtend rolkoffers gaan de kinderkopjes te lijf, achter de prostitutieramen is het nog rustig. Is Amsterdam nog te redden?

De komende lentemaand houdt Hemel kantoor in de wereldberoemde Oude Kerk waar componist Sweelinck en Saskia, de vrouw van Rembrandt, begraven liggen. Burgemeester Femke Halsema vroeg de planoloog om hulp. Drukte en overlast dwingen de stad tot het instellen van steeds meer regels, waarna handhaving als volgende probleem opdoemt. “Eigenlijk heeft de overheid pas achteraf legitimiteit om in te grijpen.”

Hemel, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, mag nu een lange termijnvisie bedenken. Die moet hoopvol zijn, zegt hij beslist. “Klimaatverandering, sombere internationale politiek, groeiende ongelijkheid. We kunnen ons vooral rampen voorstellen. Toch is er een hunkering naar een positief toekomstbeeld.” Daarbij wil Hemel zoveel mogelijk mensen betrekken.

Bij de opening vanmiddag komen behalve de burgemeester direct ook 44 geïnterviewde Amsterdammers. “Mijn studenten hebben hen letterlijk van straat geplukt, uit alle buurten van de binnenstad. Het leverde ontroerende, bezielde portretten op. Van een Roemeense kapster die een spirituele gids is, van een man bij het Leger des Heils en van ouderen die klagen over vereenzaming.”

Binnen, in de Sebastiaanskapel bekijken Adelheid Roosen en Wim T. Schippers hoe zij hun kunstattributen kunnen installeren. Hemel loopt trots met een maquette van architect Cees Dam van het stadhuis en de opera. “De opening van de Stopera in 1986 was een keerpunt voor de binnenstad.” Die was als crisisgebied opgegeven en is door burgemeester Ed van Thijn uit de modder getrokken. “Hem wil ik eren”, zegt Hemel.

Toeristengebied Waarom doet hij dat in de Oude Kerk? “Ik wilde een maand ergens zitten, en kreeg vier plekken aangeboden. Een winkel op het Rokin, maar daar lopen geen Amsterdammers meer. De leegstaande mensa, maar dat is een bouwput. En het leegstaande Paleis van Justitie. Maar dat wordt een Chinees hotel met 140 kamers. Daar zitten leek me een verkeerd signaal afgeven, nu overal hotels verschijnen.” Dus ontvangt de houder van de Wibautleerstoel de komende tijd visite op een krakkemikkig stoeltje in de tochtige Oude Kerk. “Als een detective diep ik verhalen op. Zo ligt in deze kerk de vrijgemaakte slaaf Beeldsnijder uit Suriname begraven. De burgemeester vroeg specifiek om de zwarte geschiedenis van de stad erbij te betrekken. Ik hoop dat een nazaat van Beeldsnijder erbij zal zijn.”

Hilton Hemel organiseert twaalf discussieavonden over steeds een ander thema dat Amsterdammers bezig houdt. Er passen honderd mensen in de kapel, reserveren kan niet. Opvallende gasten: horecaondernemers en de directeur van het Hilton. “Ondernemers zien altijd kansen. Ze nemen risico, steken hun nek uit. Een interessante houding, die je ook kunt richten”, aldus Hemel. En waar de gemeente uit de aard van de zaak pas na het ontstaan van problemen in actie komt, wil hij die nu voorkomen. De verschillen tussen al die buurten in de binnenstad verdwijnen; “Wat betekent dat? Wat komt ervoor in de plaats? Ik zoek positieve kleine ontwikkelingen. We zijn nu allemaal zo overweldigd door het toerisme, ik probeer twintig jaar verder te kijken. Op zoek naar iets moois dat groot kan worden.”

