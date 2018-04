Pikante verwennerij voor aandeelhouders Unilever

Unilever maakte gisteren bekend dat het zijn kwartaaldividend met 8 procent verhoogt. Daarnaast gaat het voor maximaal 6 miljard euro eigen aandelen inkopen. Het aanstal uitstaande aandelen wordt daardoor kleiner. De winst die Unilever uitkeert hoeft dan onder minder aandeelhouders te worden verdeeld. Inkoop van eigen aandelen is, vooral in de VS maar ook daarbuiten, een veel voorkomende manier om aandeelhouders te plezieren en de beurskoers van een bedrijf te stutten.

Unilever wees het bod subiet af maar kreeg van beleggers het verwijt dat het te weinig winst maakte en zijn aandeelhouders onvoldoende bediende. Ook de verkoop van zijn margarinepoot (die niet groeit, maar wel goed winstgevend is) was onderdeel van Unilevers plannen om die onvrede onder beleggers te beteugelen.

Unilevers plannen komen niet als een verrassing – maar een tikje pikant zijn ze toch wel. Vorig jaar besloot Unilever ook al tot een verhoging van het dividend én de inkoop van eigen aandelen – toen ter waarde van 5 miljard euro. Het was Unilevers antwoord op de verrassende poging van het Amerikaanse Kraft Heinz om de Nederlands-Britse fabrikant van merken als Lipton, Magnum, Omo en Dove voor 134 miljard euro over te nemen.

Niet gelukkig

Pikant is dat Unilever-topman Paul Polman ruim een maand geleden nog zei dat hij niet erg gelukkig met een deel van die plannen. “Praktische compromissen die ik eerlijk gezegd liever niet had gesloten”, zei hij in maart. Vooral met de inkoop van eigen aandelen was hij niet gelukkig. Hij had de 5 miljard die daarmee was gemoeid liever in het bedrijf gestoken. Nu koopt Unilever dus opnieuw eigen aandelen in.

Unilever doet daarmee hetzelfde als AkzoNobel. Ook dat kreeg een bod te verwerken van een groot Amerikaans concern (PPG) en ook AkzoNobel wees dat bod af. Om ontevreden aandeelhouders tegemoet te komen, besloot AkzoNobel zijn dividend te verhogen en zijn grote chemiepoot te verkopen. De opbrengst daarvan gaat, net als bij Unilever, grotendeels naar de aandeelhouders. Overigens is de verkoop van Unilevers margarines, inclusief de margarinefabriek in Rotterdam, bijna rond. Begin juli wordt de zaak beklonken, meldt Unilever. De koper is een Amerikaans investeringsfonds: KKR.