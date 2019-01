Piet Hoekstra (1929-2018) bracht in Joure de melk rond, en deed dat met een brede blik

In de Hobbe van Baerdtkerk was Piet Hoekstra gedoopt, had hij belijdenis gedaan en was hij getrouwd. Als tiener was hij er op 15 april 1945 met de andere kerkgangers naar buiten gerend toen tanks van de Canadese bevrijders Joure binnenreden. En nog maar een half jaar geleden werd de dienst aangepast voor zijn 60-jarige trouwdag met Lammie de Jong.

Toen het na zijn herseninfarct van een aantal jaren geleden steeds minder ging, verzuchtte hij dat het mooi was geweest. Piet was doelgericht, de dingen die hij deed moesten zin hebben. Hij had er genoeg van, wilde naar boven. "Kom ook maar mee", zei hij tegen Lammie.

Eigenlijk waren ze 'pas' zestig jaar getrouwd. Tien jaar voor hun bruiloft troffen Piet en Lammie elkaar al schaatsend op Friese doorlopers op het Nannewijd. Hij negentien jaar, zij vijftien. Nee, in de herinnering van Lammie kon het geen zondag zijn geweest, dan mocht er niets worden gedaan. Een andere dag was ook vreemd. Piet werkte zes lange dagen in de week, en zou dat zonder een dag ziekteverzuim tot zijn 62ste blijven doen.

Lammie's moeder was uitgesproken over de verkering: geen sprake van. Haar dochter was te jong. De rustige, bedachtzame Piet had andere overwegingen om de liefde warm te houden maar een verbintenis uit te stellen. Hij werkte in de melkhandel van zijn vader. Hij wilde zijn eigen zaken op orde hebben, voor hij de verantwoordelijkheid van een huwelijk op zich nam. Met zijn ouders als voorbeeld: hij wilde niet zoals zij uiteindelijk niets hebben.

Hondenkar

Piet was de jongste van de acht kinderen die Nanne Hoekstra en Grietje Kuindersma in hun bescheiden woning aan de Bûtsingel in Joure grootbrachten. Nanne bracht met een hondenkar melkproducten rond. Piet werd al jong bij de zaak betrokken. 's Ochtends voor school had hij zijn eerste bestellingen al bij klanten afgeleverd.

In de oorlogsjaren moest hij daarvoor wegens schaarste aan kleding soms in de vrieskou in korte broek op pad. Als elfjarige werd in die periode zijn belangstelling gewekt voor de oorlog. Op die leeftijd begon Piet in een blauw schoolschrift een oorlogsdagboek, allengs gedetailleerder en soms voorzien van eigen commentaar of conclusies over de wereldpolitiek.

'Zaterdag 26 juni 1943 is Hauptdienstleiter Schmidt (Fritz Schmidt, leider NSDAP in Nederland, red.) gestorven. Hij is in Frankrijk uit een rijdende trein gevallen. Ze zullen hem wel een duwtje gegeven hebben.' Ook in 1943: 'Ze zijn in Engeland aan het vrede onderhandelen, maar het zal wel niets worden.'

Piet begon met de mobilisatie, schrijvend over de angst dat zijn drie dienstplichtige broers zouden sneuvelen. 'Maar gelukkig was het niet zo.' De ontwikkelingen in Joure en omgeving werden nauwgezet gevolgd, vanaf het moment dat de eerste Duitsers hem voorbijstoven, tot ze verderop stuitten op een vastzittende, openstaande brug.

Piet in zijn SRV-wagen © Rob Velthu001

Melk en karnemelk gingen op de bon, luidde zijn zakennieuws. Toen de melkfabrieken bij gebrek aan kolen, gas en elektriciteit geen melk meer verwerkten, haalden de Hoekstra's die bij de boeren. Ze hadden altijd melk en kaas. 'Hier in Friesland is het nog best vergeleken bij de grote steden in Holland.'

Piet moet zich bewust zijn geweest van het gevaar dat zijn dagboek kon vormen voor anderen. Hij schrijft bijvoorbeeld niet over de onderduikers die hij op zondag in het bos nabij Joure bezocht. Wel over moffen, de levendige zwarte handel, de honderden langskomende vluchtelingen in erbarmelijke toestand, het 'prachtige schouwspel' van uit de lucht geschoten vliegtuigen, het zoeken naar pamfletten, en de frequentie van de illegale Heerenveense Koerier.

'Op het laatst kwam het krantje elken dag, want toen was er zoveel nieuws, dat drie keer in de week te weinig was.' Een aantal van zijn aantekeningen werden verwerkt in het boek 'Om niet te vergeten. De oorlog 1940-1945 in Doniawerstal en Haskerland'.

Piet schreef in het Nederlands. Hij zou altijd verontwaardigd blijven dat op school geen Fries werd onderwezen. Hij voelde zich daardoor een analfabeet in zijn eigen taal, en ergerde zich aan de afkalving ervan.

© Rob Velthu001

Nooit kwam Piet in opstand, maar hij demonstreerde in 1948 mee tegen de veroordeling van twee melkboeren die 'molke' en 'sûpe' op hun bussen hadden geschreven, Fries voor melk en karnemelk. Graag ging hij op de laatste zaterdag van september naar de herdenking van de Slag bij Warns, toen de Friezen in 1345 de Hollanders op hun lazer gaven. Of hij sprak de caissières bij de supermarkt aan op hun Nederlandse taalgebruik.

Kort na de oorlog werd zijn vader ziek. De bedrijfsvoering kwam op zijn jonge schouders en die van broer Sietse terecht. Piet verdiende een rijksdaalder in de week en kluste bij met het bezorgen van het kerkblad en schoenen voor de schoenmaker.

De ambachtsschool moest hij eraan geven. Op de avondschool voor het middenstand- en vakdiploma viel hij soms van vermoeidheid in slaap, maar hij haalde wel zijn diploma's in één keer.