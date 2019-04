Piekdagen? Drukte is tegenwoordig normaal op Schiphol

Druk maken ze zich op Schiphol niet meer over drukte. Ook niet in de meivakantie die weer op het punt staat te beginnen.“Eigenlijk is het nu het grootste deel van het jaar druk”, zegt Schiphol-woordvoerder Dennis Muller. “Maar we hebben het allemaal ­onder controle.”

Twee jaar geleden waren er ellenlange wachtrijen en vertrokken vliegtuigen te laat omdat ze wachtten op passagiers die nog niet door de paspoort- en vei­lig­heids­con­tro­le heen waren

Tussen eind maart en eind oktober reizen er elke dag 200.000 of meer passagiers via Schiphol: vertrekkers, overstappers en aankomers. Over piekdagen wil Schiphol niets meer zeggen. “Daar hebben we het niet meer over. Druk is het nieuwe normaal. Vorig jaar hebben we maatregelen genomen en toen ging het goed.”

Het aantal passagiers dat deze meivakantie, die loopt van 19 april tot 13 mei, Schiphol aandoet, is met 5,4 miljoen niet veel hoger dan vorig jaar (5,2 miljoen). “We hebben er alle vertrouwen dat het goed komt”, zegt Muller. “Wij zijn voorbereid en reizigers ­weten ondertussen van de drukte en houden er rekening mee.”

Ellenlange wachtrijen Twee jaar geleden had Schiphol de ­zaken nog niet zo goed geregeld. Toen waren er ellenlange wachtrijen, en vertrokken vliegtuigen te laat omdat ze wachtten op passagiers die nog niet door de paspoort- en veiligheidscontrole heen waren. Tientallen passagiers misten zelfs hun vlucht vanwege de drukte bij de veiligheidspoortjes. Reizigers en luchtvaartmaatschappijen waren woedend omdat de luchthaven de hordes passagiers niet in goede banen wist te leiden. Maar in 2018 ging het veel ­beter. Schiphol trok alles uit de kast om alle reizigers op tijd in hun vliegtuig te krijgen. Om de passagiersstromen beheersbaar te maken, werd het aantal medewerkers uitgebreid met 20 procent (exacte cijfers geeft de luchthaven niet om veiligheidsredenen). Ook nu lopen er ‘crowdteams’ rond op Schiphol. “Zij zijn bezig om passagiers die snel gaan vliegen te scheiden van de passagiers die nog uren moeten wachten”, zegt Muller. “Ook proberen zij te voorkomen dat rijen gangen blokkeren, bijvoorbeeld door reizigers buitenom te leiden.” Om wachtrijen te voorkomen, hebben de veiligheidsmedewerkers, die de bagage controleren, en de Koninklijke Marechaussee, die de paspoortcontrole doet, hun ­bezetting strak op elkaar afgestemd. Om een eventuele storing snel te verhelpen, staan er monteurs paraat.

Soepeler Het kan dit jaar zelfs nog iets soepeler gaan, omdat nu alle bagagescanners voor het reizen buiten Europa zijn omgebouwd. Passagiers voor buiten Europa – of eigenlijk: buiten het Schengengebied – hoeven nu hun laptop en vloeistoffen niet meer uit hun tas te halen. “Voor binnen Europa moet dit nog wel”, zegt Muller. Wat ook helpt: 4000 extra parkeerplaatsen, onder meer door de uitbreiding van P3. Op die parkeerplaats is het nu ook voor KLM-passagiers mogelijk de bagage direct in te checken. Dat kon al bij Transavia en Tui.

Tips Heeft Schiphol nog tips voor reizigers? “Kom vooral op tijd”, zegt Muller. “Dus niet te laat, maar ook zeker niet te vroeg. En check van tevoren of je reisdocumenten nog geldig zijn.” Wie binnen Europa reist, moet zijn elektronica snel uit zijn koffer kunnen halen. Vloeistoffen moeten in een hersluitbaar plastic zakje van maximaal 1 liter. En Muller heeft nog een advies aan alle ouders die alleen met hun kind reizen. “Neem een toestemmingsformulier mee dat is ingevuld door de thuisblijvende ouder. Dat versnelt de controle. De Koninklijke Marechaussee moet er namelijk op letten dat er geen kinderen worden ontvoerd naar het buitenland.”