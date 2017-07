Piek in ‘nee’-zeggers na nieuwe donorwet was kortstondig

De piek die de nieuwe donorwet veroorzaakte in het aantal mensen dat zich als ‘nee’ liet registreren, was tijdelijk. In september, de maand dat het D66-initiatiefwetsvoorstel werd aangenomen in de Tweede Kamer, wijzigden ruim 117.000 Nederlanders hun keuze in het donorregister, blijkt uit cijfers die het CBS vandaag publiceert. Dat is een record.

In december was het aantal mensen dat zich voor het eerst liet registreren, of die hun eerdere keuze aanpaste, weer gedaald tot 20.000. Dat is nog steeds hoger dan in dezelfde maand van het jaar daarvoor - toen ging het om een kleine 16.000 wijzigingen - maar nog maar een fractie van de hausse die in september en oktober op gang kwam.

Op dit moment staan er ruim 1,7 miljoen Nederlanders geregistreerd met een ‘nee’

Automatisch geregistreerd De nieuwe donorwet werd in september met een nipte meerderheid in de Tweede Kamer aangenomen. Om het tekort aan organen te verkleinen, wordt iemand automatisch geregistreerd als donor op het moment dat na herhaaldelijk oproepen niet zelf een keuze is gemaakt. Nabestaanden kunnen nog wel bezwaar maken, maar als zij niet te bereiken zijn, kunnen artsen besluiten organen te verwijderen. Er kwam veel kritiek los. Dat resulteerde in september in ruim 83.000 extra registraties van mensen die aangeven na hun overlijden geen donor te willen zijn, blijkt uit cijfers van de dienst voor registers CIBG. De groei van het aantal ‘nee’s’ zette in de maanden daarna door, zij het in steeds mindere mate. Op dit moment staan er ruim 1,7 miljoen Nederlanders geregistreerd met een ‘nee’.

Donoren in meerderheid Het aantal mensen dat wel donor is - volledig of met bepaalde organen uitgesloten - is nog altijd in de meerderheid. Dat zijn er nu dik 3,6 miljoen. Hoewel het aantal ‘ja’s’ in de eerste maanden na de aanname van de nieuwe wet afnam, heeft dat zich de afgelopen maanden weer herstelt. D66-Tweede Kamerlid Pia Dijkstra, die het initiatief nam voor de wetswijziging, heeft eerder benadrukt dat het vooral belangrijk is dat mensen een keuze maken - ook als dat een ‘nee’ is. Wat dat betreft heeft alle aandacht voor donorregistratie effect gehad. Er staan volgens cijfers van CIBG nu ruim 200.000 meer Nederlanders in het register geregistreerd dan in de augustus vorig jaar - de maand voordat de wet werd aangenomen. Overigens moet de Eerste Kamer zich nog uitspreken over wetswijziging. Dat is zeker nog geen gelopen race. Senatoren worstelen met het voorstel, bleek toen zij vorige maand ruim negentien juridisch, ethisch en medisch deskundigen ondervroegen over het onderwerp. Lees ook: Veel meer mensen zeggen actief 'nee' tegen orgaandonatie

