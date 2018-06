Pia Dijkstra: geen adempauze in het debat over voltooid leven

De kaarten waren snel verkocht. Het mag de laatste tijd dan wat stiller lijken rond de initiatiefwet over 'voltooid leven', D66-Kamerlid Pia Dijkstra heeft nog steeds de aandacht van het publiek. Ze geeft lezingen in zaaltjes in het land, om uitleg te geven over haar initiatiefwet.

Theater Cultura in Ede zat gisteravond vol, met voor- én tegenstanders van een wet over 'voltooid leven'. Ook andere sprekers zijn uitgenodigd, maar veel bezoekers zijn speciaal gekomen voor het bekende Kamerlid. Pia Dijkstra ontkent dat de D66-fractie een adempauze inlaste. "Ik ben er steeds mee bezig gebleven. Niet omdat ik dat zelf organiseer, maar als mensen me uitnodigen, kom ik", zegt Pia Dijkstra, voorafgaand aan het debat. Volgende week spreekt ze in Nieuwspoort Den Haag, voor jonge ambtenaren die haar uitnodigden.

Maat­schap­pe­lijk debat over euthanasie is ook een opdracht van het kabinet, ik ben op deze manier bezig dat ook vorm te geven Pia Dijkstra

Dat Dijkstra op sociale media de afgelopen maanden stil was over het onderwerp van ouderen die 'klaar zijn met leven', klopt wel. "Maar dat is omdat voltooid leven geen onderwerp is voor Twitter. Dat is de laatste plaats waar ik het debat zou zoeken hierover", zegt ze. "Dat moet zorgvuldig". Alleen toen onlangs een 104-jarige Australiër zijn leven liet beëindigen, waarvoor hij naar Zwitserland reisde, was er een tweet. "Wat zou het fijn voor hem zijn als dat in zijn eigen vertrouwde omgeving kon", schreef het Kamerlid.

D66 moet binnen het kabinet voorzichtig omgaan met het onderwerp voltooid leven. Coalitiepartners ChristenUnie en CDA hebben onoverkomelijke bezwaren tegen het idee om ouderen voortaan zelf te laten beslissen wanneer zij 'klaar zijn met leven'.

Tegenpolen De afspraak in het regeerakkoord is: het kabinet komt niet met eigen plannen, maar het debat over voltooid leven zal doorgaan. Met die deal konden tegenpolen D66 en ChristenUnie elkaar vinden in de formatie. Pia Dijkstra vertelt de zaal in Ede: "Maatschappelijk debat over euthanasie is ook een opdracht van het kabinet, ik ben op deze manier bezig dat ook vorm te geven." D66 vindt dat minister Hugo de Jonge (CDA) van medische zorg nu ook zijn afspraak moet nakomen. Het kabinet beloofde dat er een onderzoek zou komen onder ouderen zelf. "Ik vind dat dit nu wel heel lang op zich laat wachten", zegt Pia Dijkstra. "We moeten niet te lang wachten met dat onderzoek." Bezoeker Ina Breton heeft haar twijfels. "Niet om religieuze bezwaren. Maar ik heb er moeite mee dat alles maakbaar wordt, zelfs het moment van overlijden". Ze is samen gekomen met verpleegkundige Trudy Boot, die voorstander is van het voorstel van D66 dat ouderen boven de 75 jaar zelf hun moment van overlijden moeten kunnen kiezen. "Ik denk dat het ouderen rust kan geven als die mogelijkheid bestaat." D66 is deze week druk met medische ethiek. Vrijdag houdt het wetenschappelijk bureau van de partij een congres over het onderwerp. De partij nodigde ook de SGP en de ChristenUnie uit om een voorzet te schrijven. Alles moet de boodschap van D66 uitstralen: Wij blijven onze plannen verdedigen, maar willen ook luisteren naar anderen.

Artsenorganisatie KNMG is tegen stervenshulp voor ouderen die klaar zijn met leven. Voor D66 en VVD is dat een tegenslag, want hun voorstellen liggen in de kabinetsformatie toch al gevoelig.