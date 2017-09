Philips zet in Afrika kleine hospitalen op

Een mini-hospitaaltje, bestaand uit twee stenen gebouwtjes. Aanwezig: zorgverleners en wat je ‘gemeenschapswerkers’ kan noemen. Er is diag­nose-apparatuur: een hartmonitor en een mobiele echo. Zonnecellen zorgen voor de energie. Dankzij die energiebron is er gesteriliseerd water. Locatie: Noordoost-Kenia, niet ver van Somalië.

Lees verder na de advertentie

In jargon heet het een community life center. Er zijn er vier van: in Zuid-Kenia, Congo en Zuid-Afrika staat er ook een. Er moeten er duizenden komen. Allemaal gericht op het stellen van diagnoses en het geven van eenvoudige medische hulp, zegt Hans de Jong (60), president van Philips Nederland. “Primaire zorg tegen lage kosten”, verwoordt hij het doel. Er is een apotheek en apparatuur die de ademhaling meet. Er zijn kamers om te bevallen. De centers voorzien in een behoefte. In de eerste maand, vertelt De Jong, bezochten 4000-5000 mensen het hospitaaltje in Noord-Kenia, het gebied met de hoogste moedersterfte ter wereld. En er gebeurt meer. Naast de centra verrijzen winkels, wegen en hotels, is de ervaring.

Mede-initiatiefnemer Philips steunt en is mede-initiatiefnemer van de ziekenhuisjes. Zoals TNT onder topman Peter Bakker het World Food Program steunde en DSM voor dat programma een zakje basisvoeding voor ondervoede kinderen ontwikkelde, zo steunt Philips organisaties en initiatieven op het gebied van gezondheidszorg. De nieuwe generatie sollicitanten vindt het belangrijk dat een bedrijf goede doelen steunt Afgelopen week legde Philips zich een nieuw doel op. Vanaf 2025 wil het jaarlijks het leven verbeteren van 300 miljoen mensen die niet of nauwelijks toegang hebben tot gezondheidszorg – het oude doel was 100 miljoen. In Kenia werkt Philips samen met het bevolkingsfonds van de VN en met de regionale overheid. Elders zijn Unicef en het Rode Kruis de partners en in Nederland de Hartstichting en het Longfonds. Hulporganisaties en grote commerciële bedrijven? Die kunnen best samen. Hoeveel Philips-mensen bij de projecten betrokken zijn en hoeveel Philips-geld daarmee gemoeid is, zegt De Jong niet precies te weten “Miljoenen”, is zijn losse schatting. Philips is er zelf ook bij gebaat. Omdat het van de projecten leert en omdat, heeft De Jong gemerkt, de nieuwe generatie sollicitanten het belangrijk vindt dat een bedrijf goede doelen met raad en daad steunt. De belangrijkste functie van het hospitaaltje in Kenia: het biedt mensen toegang tot gezondheidszorg, want die was er vaak niet. Mensen kunnen er met kleine en grote klachten terecht. Als ze echt iets onder de leden hebben, worden hun gegevens doorgegeven aan een ziekenhuis in de hoofdstad Nairobi. Dat kan dan adviezen geven. Dat kan ook op afstand zien hoe de apparatuur wordt gebruikt en of er iets kapot is. En wat er dan aan moet gebeuren. Hij benadrukt dat er bij de ontwikkeling van het centrum is geluisterd naar mensen die weet hebben van het dagelijks leven aldaar. Immers: als er een gezondheidscentrumpje is, wil dat nog niet zeggen dat mensen die op het platteland leven en met medicijnmannen zijn opgegroeid zich daar ook laten onderzoeken.