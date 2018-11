Peuters zoeken de vloer op, laat dus maar slingeren dat speelgoed

Als ze vrij ­mogen spelen zijn ze vooral daar te vinden en veel minder in de speelhoeken of aan tafeltjes, zo ontdekte Ine van Liempd tijdens haar promotieonderzoek naar de manier waarop kinderen de ruimte van het kinderdagverblijf gebruiken.

Van Liempd observeerde peuters in de leeftijd van 1 tot 4 jaar. Gaandeweg ontdekte ze een patroon. Ze zag dat de kleintjes vooral graag springen, kruipen en rennen op de vrije vloer. Wanneer kinderen op de vloer speelden, waren ze bijna de helft van de tijd niet aan het lopen of kruipen, maar waren ze rustig in de weer met blokken, poppen, autootjes en ander speelgoed.

Het onderzoek, waarop Van Liempd vrijdag in Utrecht is gepromoveerd, is bedoeld om de wetenschappelijke kennis over de ontwikkeling van kinderen te vergroten.

Toch kunnen ook kinderdagverblijven er best wat mee. Zo spoort Van Liempd het personeel in de kinderopvang aan om tijdens de vrije spelmomenten een kleedje op de grond te leggen, zodat de peuters een duidelijk gemarkeerde en dus veilige tijdelijke speelplek hebben. Ook raadt ze aan om het gebruikte speelgoed te laten liggen.

Slingerend speelgoed Daarvoor moet er wel een kleine revolutie plaatsvinden in het kinderdagverblijf. Want pedagogisch medewerkers hanteren in Nederland meestal het principe van rust, reinheid en regelmaat, merkt Van Liempd op. Daardoor willen ze de ruimte permanent opgeruimd houden en volgens de onderzoekster frustreert die neiging de ontdekkingsdrang van de kinderen. Gewoon laten slingeren dus, dat speelgoed.

