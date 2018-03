Petra (56) op de thee bij buurvrouw Selma (50). De één stemt Denk, de ander PVV

Ook bij de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar hield Petra van Egmond wacht aan de deur van stembureau Riederkwartier, hartje Hillesluis. Bij het tellen van de stembiljetten zag ze twee stapels gestaag groeien: die van de PVV, en die van Denk. Op die eerste stapel lag haar eigen stemformulier, op de tweede die van haar buurvrouw Selma Tuncer.

Volgende week, bij de gemeenteraadsverkiezingen, zullen hun biljetten waarschijnlijk weer op diezelfde stapels belanden. "Mensen moeten soms wakker geschud worden", verklaart Van Egmond (56) op de bank bij Tuncer haar keuze voor de PVV. "Er zijn nog maar heel weinig Nederlanders over hier in de buurt."

Al heel lang wonen er te veel verschillende culturen in Hillesluis, vindt ze. Ze kan zich nog een klassenfoto van haar dochter herinneren. Allemaal zwarte kindjes, met in het midden haar dochter met blauwe ogen en een wit huidje, als 'ras-Nederlander'. De enige. Moest dat nou? Haar pontificaal in het midden zetten?

Denk begrijpt de Turkse Nederlander

Tuncer (50) stemt woensdag waarschijnlijk weer op Denk. Die partij komt op voor Turkse Nederlanders, vindt ze. Haar man heeft tientallen jaren keihard gewerkt als uitbener. Door heel Nederland, en tot in Duitsland toe. Nu is zijn lijf versleten, hij zit in de ziektewet. "Toen we naar de sociale dienst gingen, was het eerste wat ze vroegen of we een huis in Turkije hebben. Ja, een vakantiehuisje. Dat mag niet, dan krijgt hij geen uitkering." Het zit haar niet lekker, dat Nederland, het land waar ze zo hard voor gewerkt hebben, zich bemoeit met hun zuurverdiende huisje voor de oude dag.

We hebben een va­kan­tie­huis­je. Dat mag niet, dan krijgt hij geen uitkering Selma Tuncer over haar man, die na jaren van slagerswerk in de ziektewet zit

Bovendien is ze teleurgesteld in haar vroegere partij, de PvdA. Voor zowel Tuncer als Van Egmond was het vroeger geen vraag wat je stemde. Van Egmond moest van haar vader altijd op de sociaal-democraten stemmen. "Hij zei altijd: ik werk, daarom PvdA, hop!" Tuncer ging de buurt langs om machtigingen te verzamelen bij de buren. Ze raakte teleurgesteld toen ze het idee kreeg dat Kamerlid Nebahat Albayrak onvoldoende voor de Turken opkwam.

Ze wonen in de Beverstraat, die Van Egmond eens 'de lelijkste straat van Rotterdam' hoorde noemen. Tja, die vooroorlogse bakstenen corporatiewoningen zien er niet stralend uit. Beide families hebben schimmel in de douche, Van Egmond moet de knop van de balkondeur soms tien keer omdraaien voor die op slot gaat. Al twintig jaar geleden kondigde de corporatie een grote renovatie aan, zegt Van Egmond. Die kan nu ook nog wel even wachten.