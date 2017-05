Petitie tegen maandenlange wachttijden rond inburgeringexamen

Vier maanden wachten op een examenpoging, twee maanden op de uitslag, en weer vier maanden op een herkansing. Volgens taaldocenten lopen de wachttijden bij het inburgeringsexamen steeds verder op. De richtlijn is vier weken, maar inburgeraars wachten nu gemiddeld vier maanden op een examenpoging. Wie niet binnen drie jaar slaagt, hangt een boete van 1250 euro boven het hoofd. Daarnaast loopt de nieuwkomer het risico een lening van 10.000 euro te moeten terugbetalen.

Volgens taaldocent en ontwikkelaar van lesmateriaal Ad Appel klagen docenten al langer tevergeefs bij Duo en het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid over de wachttijden. Maar er gebeurt weinig. “Dat is een groot probleem, want de grote stroom vluchtelingen die in 2014 aankwam, moet dit jaar nog examen doen”, zegt hij. Om druk op te voeren is hij daarom afgelopen weekend een petitie gestart tegen de ‘absurde’ wachttijden.

Inmiddels zijn de openingstijden verruimd naar ’s avonds en in het weekend, maar dat verlaagt de druk nog niet.

Ruim negenhonderd medestanders, waaronder veel taaldocenten, hebben de petitie inmiddels ondertekend. Eén van hen is Adrienne de Jong, taaldocent en directeur van taalschool Europoort in Brielle. De Jong heeft er naar eigen zeggen ‘een dagtaak aan’ om op tijd examenplaatsen te vinden voor haar honderd cursisten. “Ik doe dit werk al tien jaar en ik heb nog nooit meegemaakt dat mijn cursisten over de gestelde termijn heengaan. Dat gaat nu wel gebeuren.”

'Heel erg druk' De Jong maakt screen­shots van de datum dat ze cursisten inschrijft. “Als bewijsvoering, zodat cursisten de boete van Duo kunnen aanvechten.” Nieuwkomers mogen langer over hun inburgering doen als ze aantoonbaar 300 lesuren hebben gevolgd en twee examenpogingen hebben gedaan. “Dan moeten ze wel twee keer examen kúnnen doen”, zegt De Jong. “Als ze niet op tijd slagen, moeten ze zelf aantonen dat het niet hun schuld is.” Onterecht, vindt ze. Duo erkent dat het ‘heel erg druk is’ op de vijf examenlocaties. Hoelang de wachttijd is kunnen ze niet bevestigen. Een van de oorzaken is de grote toestroom van vluchtelingen van 2014, aldus een woordvoerder. “Wat je merkt is dat iedereen nu na drie jaar alle examenonderdelen het liefst in één keer wil doen, op één locatie.” Daar was Duo niet op berekend. Vluch­te­lin­gen­werk steunt de petitie 'van a tot z' Inmiddels zijn de openingstijden van de examenlocaties verruimd naar ’s avonds en in het weekend, maar dat verlaagt de druk nog niet. Het ministerie zegt desgevraagd vandaag nieuwe maatregelen aan te kondigen om de wachttijden tegen te gaan.

Geen concrete stappen gezet Volgens VluchtelingenWerk, een van de grote aanbieders van inburgeringscursussen, had het ministerie dit moeten voorzien en voorkomen. “De wachttijden liepen al maanden geleden op”, zegt woordvoerder Martijn van der Linden. “November vorig jaar is dit zelfs in de Kamer besproken. Toch zijn er, behalve de ruimere openingstijden, geen concrete stappen gezet.” VluchtelingenWerk steunt de petitie van Appel dan ook ‘van a tot z’. Docenten zoeken nu zelf naar manieren om de wachttijden te omzeilen. Taaldocente Mandy Huijser-Kwanten plaatste vorige week een oproep op Facebook waarin ze vraagt wat andere docenten doen bij de verstrijkende termijn. “Meteen na het examen inschrijven voor de herkansing, kreeg ik als advies”, zegt ze. Ze heeft de petitie direct ondertekend. “Mijn cursisten worden onrustig van het wachten. En ook voor hen komt de einddatum in zicht.”

