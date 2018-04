Personeel verpleeghuis De Leeuwenhoek wil excuses na uitspraak voorzitter

De stichting Ocan bij wie zij zich hebben gemeld, eist daarom in een brief aan Van Herk een publiek excuus waarin hij zich distantieert van zijn uitspraken. In Trouw zei Van Herk woensdag naar aanleiding van het nieuws dat in zijn instelling kwetsbare cliënten worden mishandeld, dat in ‘multicultureel Rotterdam de omgangsvormen ruwer zijn’. En: ‘Als wij met de Nederlandse bril … naar de zorg in De Leeuwenhoek kijken, ja dan gebeuren er dingen die niet kunnen. Kijk je er met een Antilliaanse bril naar, dan vraag je je af: wat is het probleem?’

Volgens John Leerdam, de voorzitter van deze organisatie voor de 150.000 Caribische Nederlanders, stelt Ocan dat het ‘te gek’ is en ‘volstrekt ontoelaatbaar’ wat Van Herk over het Caribische personeel heeft gezegd. “Ik heb Trouw nauwgezet gelezen en het optreden van Van Herk bij Nieuwsuur drie keer teruggekeken, maar ik kan het nog steeds niet geloven. In de Verenigde Staten zouden de media hem voor deze uitspraken geroosterd hebben. Maar in Nederland blijft het stil. Dat vind ik onacceptabel. Van Herk mag hier niet mee wegkomen.”

Volgens Leerdam is zijn organisatie deze week overspoeld met reacties op de omstreden uitspraken. “De laatste piek in reacties was in 2004 toen toenmalig PVV-Kamerlid Hero Brinkman zei dat de Antillen op marktplaats.nl te koop aangeboden moesten worden. Maar met de uitspraken van Van Herk is het wéér raak.”

Jan de Vries, voorzitter CNV Zorg & Welzijn, vindt dat medewerkers terecht verontwaardigd zijn en roept de bestuurder van Humanitas op om zo snel mogelijk met de desbetreffende medewerkers in gesprek te gaan. “Er is niet alleen veiligheid voor cliënten nodig maar ook veiligheid en vertrouwen voor medewerkers. Wij zullen ook zelf namens onze leden hierover met de leiding van Humanitas in gesprek gaan”.