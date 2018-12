Peking neemt wraak vanwege arrestatie topvrouw Huawei

De spanningen tussen Canada en China lopen op, nu in Peking een Canadese ex-diplomaat is opgepakt. De arrestatie wordt als een mogelijke wraakactie gezien voor de Canadese aanhouding van de topvrouw van het Chinese telecombedrijf Huawei, die voorlopig op borgtocht is vrijgelaten.

Dinsdagavond laat besliste de rechter in Vancouver dat Meng Wanzhou, de financieel directeur van Huawei, de beslissing over haar uitlevering aan de VS in vrijheid mag afwachten. De Huawei-topvrouw moest een borg van 6,7 miljoen euro betalen, en is verplicht een enkelband te dragen. Ze verblijft in een van haar twee villa’s in Vancouver, waar ze eerder woonde.

Vancouver

Meng werd op 1 december in Vancouver gearresteerd, nadat de VS om haar uitlevering hadden gevraagd. De VS verdenken Meng ervan zaken te hebben gedaan met Iran, dat is in strijd met Amerikaanse handelssancties. Maar volgens China is de arrestatie van de topvrouw een politiek manoeuvre, bedoeld om de technologische opmars van Huawei te stuiten. De aanhouding, net op het moment van onderhandelingen over de handelsoorlog, zette de relaties op scherp.

In diplomatieke kringen werd gehoopt dat Mengs vrijlating op borgtocht de gemoederen wat zou bedaren, maar die hoop vervloog na de arrestatie in Peking van een Canadese ex-diplomaat. Michael Kovrig, werkzaam voor de International Crisis Group (ICG), werd maandagavond om onbekende redenen opgepakt. ICG zei woensdag geen enkele informatie te hebben gekregen van de Chinese autoriteiten.

Veel China-kenners zien Kovrigs arrestatie als een wraakactie voor de behandeling van Meng, die in Chinese ogen onterecht in Canada moet blijven. “Het lijkt erop dat hij een jammerlijk slachtoffer is van Chinese vergelding”, aldus David Mulroney, voormalig Canadees ambassadeur in China, in de Canadese media. Ook zijn collega Guy Saint-Jacques sloot toeval uit: “Toeval bestaat niet in China.”