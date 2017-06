Pedagogen: Helemaal beschermen is onmogelijk

“Opvoeden is op die leeftijd juist een kwestie van het stimuleren van de zelfstandigheid”, zegt de Utrechtse pedagoge Katrien Laane. Loslaten is cruciaal, maar ook moeilijk merkt ze bij de klanten van haar opvoedadviesbureau. “Op de leeftijd van veertien geef je een kind steeds meer zelfstandigheid. Maar zorg daarbij ook dat het kind zelf verantwoordelijk wordt voor wat er kan gebeuren. Vraag je dochter: ‘wat denk jij dat er fout kan gaan, en hoe zou je dat oplossen?’

Lees verder na de advertentie

Pubers hebben nog vaak moeite met organiseren en met im­puls­be­heer­sing, ouders zijn nog even hun voorste hersenen Katrien Laane, pedagoge

“Wij hebben als volwassenen allerlei angstscenario’s en oordelen in ons hoofd, een kind heeft dat vaak niet. Je kunt daarom zeggen waar jij je zorgen om maakt, en wat jouw grenzen zijn. Pubers hebben nog vaak moeite met organiseren en met impulsbeheersing, ouders zijn nog even hun voorste hersenen. Maar de kinderen moeten wel zelf verantwoordelijkheid gaan dragen.”

Strenge geboden werken enkel averechts, zegt Laane en dat vindt ook Remco Pijpers van Kennisnet (dat scholen helpt met digitaliseren). “Geef pubers vertrouwen, voer het gesprek met hen. Laat weten dat je het leuk vindt als ze ook via internet nieuwe contacten krijgen.

Want zo werkt het nu eenmaal tegenwoordig. In zo’n gesprek kun je ook zeggen dat wanneer je iemand voor het eerst ontmoet die via internet al een vriend lijkt, je niet alleen moet gaan. Als ze niet willen dat jij meegaat, kan het een vriendin zijn, of een tante. Bij de meeste gezinnen met pubers is het gevaar van de onbekende via internet echt wel gespreksonderwerp.”

Tekst loopt door onder afbeelding.

Strenge geboden invoeren op internetgebruikt werkt averechts, zegt Remco Pijpers van Kennisnet. 'Geef pubers vertrouwen, voer het gesprek met hen.' © Jorgen Caris

Voorlichting Pijpers denkt dat de school een rol kan spelen in goede voorlichting. “Ouders denken vaak dat ze de enige zijn die hiermee worstelen, maar dat klopt niet. Een ouderavond op school, of informatie tijdens de les kan heel nuttig zijn. Alle leerlingen kunnen hier immers mee te maken krijgen.” Er zijn nu eenmaal ook verknipte mensen. En dat zie je vaak niet aan de buitenkant Katrien Laane, pedagoog Ouders kunnen hun kinderen nooit helemaal beschermen, zeggen beide experts. “De kans dat er zoiets gebeurt als dit weekeinde is praktisch nihil, maar er zijn nu eenmaal ook verknipte mensen. En dat zie je vaak niet aan de buitenkant”, zegt Laane. De burgemeester van Bunschoten riep zondag op, voordat twee verdachten waren aangehouden, om kinderen niet alleen te laten fietsen door stille gebieden. Dat is altijd een goede stelregel, zegt Laane. “Zeg zoiets, maar maak het niet groot. Ga je kinderen geen angst aanpraten.”

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.