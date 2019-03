Patrick Hinga (1983-2019), de Keniaanse straatjongen die plotsklaps een beroemdheid werd

In oktober 2017 was hij op zoek naar etensresten op de markt van Wangige, een plaats net even buiten de hoofdstad Nairobi. Daar zag hij een voormalige klasgenote en riep haar naam. Wanja Mwaura schrok toen ze een ondervoede man in vodden zag met uitpuilende ogen. Maar ze was ook geïntrigeerd omdat hij haar naam wist. Hinga moest zich voorstellen want de verpleegkundige herkende de jongen niet meer bij wie ze jarenlang in de klas zat.

Hinga was een doorsnee leerling. Thuis ging het minder goed en na de zoveelste ruzie met zijn ouders trok hij in bij zijn grootmoeder. In 1999 ging hij naar de middelbare school en dat was de tijd dat hij in contact kwam met drugs. Toen zijn grootmoeder stierf ging hij nog meer drugs gebruiken en werd uiteindelijk in de tweede klas van school gestuurd. Hij begon aan zijn leven als straatjongen.

De maaltijd die zijn leven veranderde Tot die oktoberdag twee jaar geleden zijn leven veranderde. Hinga zei tegen zijn vroegere schoolvriendin Mwaura dat hij niets van haar wilde en haar slechts gedag wilde zeggen. Zij troonde hem echter mee naar een restaurant en bestelde wat ze zich herinnerde als zijn lievelingsmaal: varkensvlees met aardappelpuree. Hij at gulzig zijn bord leeg maar had moeite zich te concentreren op hun gesprek. Hij vertelde haar dat hij verslaafd was en graag wilde afkicken maar niet wist hoe. Hinga toonde zich een modelpatiënt die echt van zijn verslaving af wilde Na de maaltijd hielden ze contact. De verpleegkundige wilde hem helpen om van de drugs af te komen, maar een korte tijd in een afkickcentrum kost al gauw rond duizend euro. Toen ze overtuigd was dat het hem menens was, begon ze een crowdfunding op Facebook. Het lukte haar bijna de helft van het benodigde bedrag in te zamelen en overtuigde een afkickcentrum in Nairobi om hem op te nemen als zij beloofde om de rest van het bedrag later te betalen. Hinga toonde zich een modelpatiënt die echt van zijn verslaving af wilde. Mwaura lukte het echter niet meer geld bijeen te krijgen tot een zakenman besloot haar berichten op Facebook te delen onder zijn grote netwerk. Dat leverde een nieuwe en veel grotere stroom geld op en Hinga kon zelfs deelnemen aan een langer afkickprogramma.