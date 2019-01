Patiëntenfederatie noemt export pillen ‘een grof schandaal’

Het is ‘bizar’ dat apothekers medicijnen exporteren waaraan in Nederland een tekort is. Dat zegt Thom Meens, woordvoerder van Patiëntenfederatie Nederland, een koepel van patiëntenverenigingen. “Als dit waar is, is het een grof schandaal”, zegt Meens, in reactie op het nieuws uit Trouw van maandagochtend.

Lees verder na de advertentie

Apothekers verkopen geneesmiddelen die voor de Nederlandse markt bestemd zijn, door aan het buitenland. Dat kan leiden tot tekorten hier, zo blijkt uit gesprekken die Trouw had met onder andere apothekers, groothandelaren en verzekeraars. “Vooral het voorbeeld van de anticonceptiepil vind ik schokkend”, zegt Meens. “Tussen Nederland en Duitsland is een prijsverschil van 8 euro. Dat betekent dat bij export twee apothekers, één hier en één in Duitsland, ieder 4 euro verdienen.”

Niet fatsoenlijk “Die medicijnen zijn geleverd voor de Nederlandse consument”, stelt Meens. “Die doe je tekort. Die geneesmiddelen zijn bedoeld voor de eigen patiëntenpopulatie van een apotheker, niet om handel mee te drijven. Het is misschien niet verboden, maar ook niet fatsoenlijk.” Het moet toch verdacht zijn als een apotheker ineens duizend stuks meer van een medicijn bestelt Thom Meens, Patiëntenfederatie Nederland Hij vindt dat groothandels daarom in de gaten moeten houden of apothekers misschien exporteren. “Het moet toch verdacht zijn als een apotheker ineens duizend stuks meer van een medicijn bestelt.” Ook apothekersorganisatie KNMP heeft volgens hem een rol: die zou leden die zich bezighouden met export van geneesmiddelen waaraan een tekort is, daarop moeten aanspreken. Meens steunt het pleidooi van Jan Broeren van GLN, de belangenvereniging van kleinere farmaceuten. Die pleitte eerder al in Trouw voor transparantie over de voorraden bij alle spelers in de medicijnketen, zodat zichtbaar is wat er met geneesmiddelen gebeurt en waar tekorten dreigen te ontstaan. Minister Bruno Bruins (medische zorg) adviseerde maandag aan mensen die vermoeden dat de export van medicijnen niet helemaal in de haak is, dit te melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Lees ook:

Apothekers verkopen geneesmiddelen aan het buitenland, terwijl er hier tekorten zijn Apothekers in Nederland verkopen medicijnen bestemd voor Nederlandse patiënten aan het buitenland. Dat kan bijdragen aan het al jaren groeiende medicijntekort in Nederland.

Wordt het Nederlandse medicijnentekort verergerd door schimmige export? Het woord schimmig keert geregeld terug in gesprekken over de geneesmiddelentekorten. Minister Bruins wil extra voorraden aanhouden, maar is dat zinvol zolang niemand weet hoeveel van die voorraden over de grens verdwijnen.