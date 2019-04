Patiënten Lelystad hoeven niet meer de stad uit voor een knie-operatie

Patiënten van St Jansdal in Lelystad kunnen later dit jaar in hun eigen ziekenhuis terecht voor operaties waarbij ze moeten overnachten. Dat zeggen bestuurders Relinde Weil en Leonie Boven tegen Trouw.

Tot dusver waren alleen dagbehandelingen voorzien in het vroegere MC Zuiderzee. St Jansdal hield het plan geheim, om geen valse verwachtingen te wekken. Nu heeft het ziekenhuisbestuur intern groen licht. Bovendien draait nu de basiszorg in Lelystad, met 1400 patiënten per week. Dat moet nog oplopen tot bijna 1900.

Het aanbod wordt uitgebreid met planbare ingrepen waarvoor patiënten maximaal drie nachten blijven, zoals knieoperaties. Het gaat om ingrepen bij relatief gezonde patiënten, bij wie geen complicaties worden verwacht. Het ziekenhuis wil zo inwoners van Lelystad beter bedienen, en de locatie in Harderwijk ontlasten. De acute verloskundige zorg en 24-uurs spoedeisende hulp keren niet terug. Dat is volgens St Jansdal niet te betalen. Wel blijft er een spoedpoli voor hulp overdag.

Boosheid

De inwoners van Lelystad reageerden eerder boos op het verdwijnen van zorg, mede omdat minister Bruins (medische zorg) had gezegd dat er acute zorg in Lelystad moest blijven. “Er was enorm veel boosheid, gericht op St Jansdal”, zegt Weil. “Terwijl wij juist de partij zijn die iets doet.” St Jansdal moest het ziekenhuis in Lelystad wel redden, zo blijkt uit haar verhaal. “We werkten veel met MC Zuiderzee samen. Wij kregen bijna 20 procent van onze patiënten via hen. Als het ziekenhuis was weggevallen, was het maar helemaal de vraag of wij zelfstandig door hadden gekund.”.

Weil en Boven begonnen al in juni met de voorbereidingen van een mogelijke overname. “Er waren zoveel signalen. Ze konden bijvoorbeeld geen jaarrekening leveren. Tussen juni en oktober hebben we alle scenario’s doorgerekend. We hadden onze raad van toezicht, medische staf, ondernemingsraad en patiëntenraad al gepeild.” Toen het ziekenhuis in oktober failliet ging, kon St Jansdal snel handelen.

Weil en Boven rekenen erop dat ongeveer de helft van de patiënten van MC Zuiderzee het ziekenhuis trouw blijft. Onder de vorige eigenaar lag de omzet rond de 100 miljoen euro, zegt Weil. Ze denkt in Lelystad uit te komen op de helft daarvan. In Harderwijk is de omzet zo’n 160 miljoen euro. Een gezamenlijke omzet van rond de 200 miljoen is volgens de bestuurders voldoende voor een gezond ziekenhuis.