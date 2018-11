Pastoor Van Meijl hoopt maar dat zijn aanvallers hun fout inzien

De vraag van Wim van Meijl is eigenlijk best ontwapenend. Als hij maandagavond de pastorie betreedt om nog even te werken en oog in oog komt te staan met vier inbrekers, vraagt hij of ze Zwarte Piet aan het spelen zijn. Het is geen poging tot humor.

Lees verder na de advertentie

Van Meijl weet dat deze week de kostuums van Sinterklaas en zijn knechten worden bezorgd. Zondag spelen ze immers een rol in de mis. En omdat hij niet in de pastorie woont, hebben veel mensen de sleutel van het pand. Als de ‘Pieten’ hem een paar tellen later aanvallen, beseft Van Meijl dat hij er flink naast zit.

De volgende dag ligt op de tafel in zijn werkkamer een koevoet als stille getuige van de inbraak. Van opruimen is het nog niet gekomen. “Gelukkig waren ze in een andere kamer bezig toen ik binnenkwam en hadden ze die koevoet niet in hun handen. Dan had het heel anders kunnen aflopen.”

Want Van Meijl verzette zich hevig tijdens de worsteling, die voor zijn gevoel wel vijf minuten duurde. Daarna vluchtten zijn belagers. “Er flitste zo veel door mijn hoofd. Zij sterker? Dan ken je mij nog niet”, zegt hij, enigszins bekomen van de schrik.

Pijn heeft hij een dag later wel, aan zijn ribben en zijn heup. Maar de mentale pijn is zwaarder. “Ik denk aan alle alleenstaande mensen die worden overvallen, gekneveld en vastgehouden. Het is triest dat onze samenleving er tegenwoordig zo uitziet.”

In de gang van de pastorie hangt een tegeltje. ‘Wie niet in staat is een fout te maken, is tot niets in staat.’

Maar diezelfde samenleving toont ook haar goede kant. De volgende dag komen diverse mensen langs om hun pastoor een hart onder de riem te steken. Erik-Jan de Sterke is een van hen. “Ik moest je gewoon even zien”, zegt hij, terwijl hij Van Meijl innig omhelst.

De Sterke blijkt geen kerkganger. “Maar je komt de pastoor overal in het dorp tegen. Hij is een zeer bijzonder persoon, altijd optimistisch. Mensen hebben behoefte aan zo iemand. Dat juist hij hiervan het slachtoffer is geworden, daar schrikt iedereen van. Wim is van ons allemaal.”

In de gang van de pastorie hangt een tegeltje. ‘Wie niet in staat is een fout te maken, is tot niets in staat’, zo wordt de voormalige Amerikaanse president Abraham Lincoln (1809-1865) geciteerd. Van Meijl denkt even na als hij erop wordt gewezen. Dan zegt hij: “Wat verkeerd is, moet je niet goedpraten. Ik mag hopen dat mijn belagers inzien dat ze verkeerde dingen hebben gedaan. Want in een prettige samenleving moet je in elkaar kunnen geloven.”