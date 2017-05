Pas op voor de deeleconomie, die kan ook schadelijk zijn

Houdt een online platform als Airbnb, Helpling of Peerby zich niet aan de regels en komt daardoor het publieke belang ernstig in het geding, leg het dan een verbod op.

Lees verder na de advertentie

Dat is een van de adviezen uit het woensdag gepubliceerde onderzoek van het Rathenau Instituut naar de snelgroeiende deel- en kluseconomie. Wanneer dat publieke belang ernstig in het geding komt, kan het instituut niet zeggen: “Dat is een politieke keus”, aldus onderzoeker Magda Smink.

Bij het online taxibedrijf UberPop was dat twee jaar geleden blijkbaar wel duidelijk. Terwijl de gewone taxichauffeur zich aan allerlei ingewikkelde wet- en regelgeving moest houden, lapten UberPop-chauffeurs die regels aan hun laars. Want, zei het internetbedrijf, de gebruikers van onze app nemen geen taxi maar maken gebruik van iemands dienst om ze van de ene naar de andere kant van de stad te rijden. Het deed vooral in Amsterdam de gemoederen oplopen. Tot knokpartijen aan toe. Toenmalig minister Wilma Mansveld van infrastructuur besloot uiteindelijk tot een verbod.

Airbnb In datzelfde Amsterdam vindt er momenteel een bijna net zo verhitte discussie plaats over het populaire Airbnb. Door dat online verhuurbedrijf besparen toeristen een paar tientjes per nacht door niet een hotel te boeken, maar bij Amsterdammers thuis te overnachten. Ondanks inspanningen van de gemeente klagen omwonenden van Airbnb-locaties over vuil op straat, overlast van dronken toeristen en het tergende geluid van rolkoffertjes die over de kinderkopjes in de binnenstad kletteren. Ook een verbod waard? “Dat is echt een politieke keus”, zegt Smink. “Je kunt als overheid ook zeggen: ik hecht veel waarde aan vrijheid, dus mogen bewoners hun woning verhuren.” Een verbod of niet, dat er íets van handhaving op online platforms moet komen is duidelijk, zegt Smink. “Regelgeving loopt altijd achter op nieuwe ontwikkelingen. Maar nu gaat het heel snel. Deze bedrijven groeien razendsnel, met als gevolg dat grote groepen mensen op hun platforms terechtkomen. Ze spelen met bestaande wetgeving. De ene keer houden ze zich aan de regels, de andere keer zetten ze zich er tegen af. Ze kijken vooral naar wat ze het beste uitkomt. Er is daarom behoefte aan duidelijkheid over de juridische status van platformen, zodat ook hun verantwoordelijkheden helder worden.” Het Rathenau Instituut geeft de politiek naast het mogelijke verbod ook een reeks andere adviezen mee. Zorg ervoor dat een onafhankelijke partij erop toeziet dat platformgebruikers eerlijk belasting betalen als ze daartoe verplicht zijn, zegt het instituut ook.

Zwart werken Neem Helpling, een soort marktplaats voor betaalbare schoonmaakpersoneel in de buurt. Schoonmakers die via Helpling klanten scoren, zijn weliswaar verplicht hun inkomsten te melden bij de Belastingdienst, maar het Helpling controleert daar zelf niet op. Met als mogelijk gevolg dat een deel van de Helpling-schoonmakers zwart werkt. Als Helpling de inkomsten van de schoonmakers aan een onafhankelijke partij moet melden, kan die de informatie doorspelen aan de Belastingdienst. Verder kan de overheid er ook voor kiezen om de regelgeving voor de online platforms aan te scherpen, of die van bedrijven waarmee ze concurreren juist af te zwakken. Mensen die nu hun huis via Airbnb verhuren, moeten dan aan de strikte hygiëne-eisen voldoen waar hotels zich nu aan moeten houden. Of andersom: hotels hoeven niet langer zo schoon te zijn als dat nu. Maar, zeggen de onderzoekers ook, handhaving gaat niet alleen om het beteugelen van online platforms. Ze moeten ook de ruimte krijgen om te groeien. Want het delen van een auto, zoals het bedrijf Snapcar dat aanmoedigt, zorgt wel voor minder CO2-uitstoot. Zorg dan ook voor wat fiscale voordelen.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.