Pas jaren na de groepsverkrachting kwam de spijt

Dumisani Rebombo (57) verkrachtte een vrouw toen hij vijftien jaar oud was. Hij vertelt het rustig, in zijn kantoortje in township Diepsloot ten noorden van Johannesburg. Hij hoorde er niet bij in Blinkwater, het dorp waar hij opgroeide. Zijn ouders waren arm. Ze konden zijn besnijdenis niet bekostigen. Zo’n besnijdenis staat in veel zwarte Zuid-Afrikaanse culturen centraal tijdens de mannelijke puberteit. Door het ritueel worden jongens echte kerels.

Dumisani werd gepest. Jongens uit zijn voetbalteam zeiden dat hij op zijn minst een keer met een meisje naar bed moest om te bewijzen dat hij een man was. “Ik was nog helemaal niet toe aan seks”, verzucht hij. Maar de druk werd te groot. Een vriend koos het slachtoffer: een meisje dat zo’n beetje het hele voetbalelftal had afgewezen. Ze wilde geen relatie en hield voet bij stuk. Het wekte de woede van de jongens. Wat dacht zij wel? Ze moesten haar een lesje in nederigheid geven.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat 28 procent van de Zuid-Afrikaanse mannen toegeeft ooit iemand te hebben gedwongen tot seks. Een onwaarschijnlijk hoog percentage. Vaak verkrachten Zuid-Afrikanen al op jonge leeftijd: driekwart van de mannen is nog geen twintig tijdens zijn eerste seksuele vergrijp. En bij de helft blijft het niet bij één keer.

Staande ovatie

Op de avond van Dumisani’s verkrachting regelden teamgenoten bier en wiet. Hij werd dronken en stoned. Twee jongens voerden hem mee. Zodra ze het meisje hadden gevonden, drukte de leider van het stel haar tegen de grond. Ze schreeuwde. Nadat hij haar had verkracht, riep hij dat nummer twee aan de beurt was. Toen ook die was klaargekomen, spoorden zij Dumisani aan de zaak af te maken.

“Ik kan me niet herinneren of ik een erectie had”, zegt hij. “Maar ik weet nog wel dat ik bovenop haar lag.” Hij strijkt met zijn hand peinzend over zijn korte, grijze sikje. “De volgende dag vertelden we alles aan ons elftal. De trainer zei niets. Iedereen vond het volkomen terecht dat we dat meisje op haar plek hadden gezet. We kregen na het verhaal een staande ovatie.”

Pas op latere leeftijd kreeg Dumisani spijt - in tegenstelling tot de meeste Zuid-Afrikaanse verkrachters. Hij gooide het roer radicaal om en werd vrouwenrechtenactivist. In die hoedanigheid leidt hij het Sonke CHANGE trial in Diepsloot, een samenwerkingsproject van de Witwatersrand Universiteit in Johannesburg en vrouwenrechtenorganisatie Sonke Gender Justice, bedoeld om geweld tegen vrouwen in Diepsloot te onderzoeken en te verminderen.

Want op weinig plekken is het probleem zo groot als in dit township met zeker 250.000 inwoners. Eind vorig jaar verschenen de eerste onderzoeksresultaten. Ze waren schokkend. Meer dan de helft van de 2.600 ondervraagde mannen in Diepsloot gaf toe in het afgelopen jaar een vrouw te hebben verkracht of in elkaar te hebben geslagen.

Dat is deels een gevolg van het feit dat Diepsloot een migratieplek is. Het is het deel van de stad waar veel buitenlandse migranten en Zuid-Afrikanen van het platteland zich vestigen als ze Johannesburg binnenkomen. Maar niemand hoopt er lang te blijven. De armoede is er extreem. Er bestaat weinig sociale cohesie. Alles is korte termijn. Daardoor zijn criminaliteitscijfers er hoog.

