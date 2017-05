Parlement Italië pakt cyberpesten aan

De Kamer van Afgevaardigden toonde zich woensdag zeldzaam eensgezind: 432 parlementariërs stemden voor. Er was slechts één onthouding. "We dragen deze wet op aan Carolina Picchio en andere slachtoffers van cyberpesten", zei voorzitter Laura Boldrini na de stemming.

De veertienjarige Picchio wierp zichzelf uit een raam op de derde verdieping van een gebouw nadat een seksueel getinte video van haar was opgedoken op internet. Het filmpje was met mobiele telefoons gemaakt op een feestje.

De nieuwe wet is onder meer gericht op betere voorlichting: scholen moeten daar actief werk van gaan maken. Ook moet een personeelslid worden aangewezen dat verantwoordelijk is voor de aanpak van cyberpesten. Ook wordt het strafbaar om minderjarigen via het internet te beledigen, belasteren of bedreigen.

