Parijse clochard 2.0 wint strijd tegen antizwervershek

De hekjes staan boven op een rooster waar volgens Page warme lucht uit komt. Het was een geliefd plekje bij zwervers, die er een matras hadden uitgestald waar ze soms met zes man tegelijk op overnachtten. Geen fijn gezicht natuurlijk en onhygiënisch. Daarom plaatste Parijs de hekken.

De activist is blij dat de stad tot inkeer komt, maar hij wil meer. Hij vraagt de burgemeester om ook de vele andere zwerversobstakels te verbieden. Steeds meer nissen en portieken zijn voorzien van afwerende tralies, ijzeren beugels, gemetselde keien, betonnen blokjes, scherpe pinnen. Liefdadigheidsstichting Abbé-Pierre verzamelt sinds deze maand foto’s van de verjagingssystemen, onder het motto: ‘Laten we liever fatsoenlijk onderdak regelen’.

SDF 2.0

Daklozen heten in Frankrijk allang geen clochards meer. Die term, tegenwoordig gezien als neerbuigend, is vervangen door het eufemistische ‘sdf’ (sans domicile fixe), ‘zonder vaste verblijfplaats’. Page noemt zichzelf een ‘SDF 2.0’, een moderne stadsnomade die ‘leeft van humor en vers drinkwater’. Via Twitter komt hij onvermoeibaar op voor de tienduizenden andere zwervers in de hoofdstad. Elk jaar sterven er in Frankrijk honderden daklozen, zei hij in maart. De straat is dodelijker dan terrorisme, concludeerde hij, en je hoort de politiek er zelden over.