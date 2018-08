Wereldwijd is de ene na de andere grote stad bezig platforms voor toeristische verhuur, zoals Airbnb, aan banden te leggen. Overal bestaat dezelfde wens om steden leefbaar en bewoonbaar te houden. Uit een rondgang langs grote steden zoals New York, Parijs, San Francisco en Las Vegas blijkt dat een registratie- en meldplicht van verhuurders het meeste effect heeft op het terugdringen van toeristenverhuur.

Lees verder na de advertentie

Ian Brossat, on­der­bur­ge­mees­ter van Parijs, heeft de oorlog verklaard aan Airbnb

Voor Airbnb is registratieplicht een gruwel. De zogenaamde ‘hosts’ vrezen zich bekend te moeten maken bij hun gemeente elke keer dat er wordt verhuurd. Op die manier komen de ‘spookhotels’ snel bovendrijven. Dat zijn panden die uitsluitend worden gebruikt voor toeristenverhuur en niet meer voor bewoning. Ook vrezen verhuurders belasting te gaan betalen bij een meldingsplicht.

Amsterdam kent sinds oktober vorig jaar een meldplicht voor elke keer dat een appartement of kamer aan toeristen wordt verhuurd. Sinds januari dit jaar kunnen boetes worden uitgedeeld. De gemeente handhaaft nog nauwelijks, maar zegt dat wel te gaan doen. Het aantal meldingen blijft volgens de gemeente ver achter bij de realiteit. Per maand zijn er circa 3000 meldingen. In de stad worden ruim 18.000 kamers/appartementen aangeboden.

Parijs De stad in Europa die de meeste toeristen via vooral Airbnb onderdak biedt is Parijs. Ian Brossat, onderburgemeester van Parijs, met volkshuisvesting in zijn portefeuille, heeft de oorlog verklaard aan Airbnb. Hij verdoemde­­ deze week de illegale hotels­­ die een ‘pinautomaat zijn voor commerciële verhuurders en Airbnb’. Hele­­ wijken in de Franse stad worden volgens hem onleefbaar. Tot nu toe kregen 111 commerciële illegale verhuurders dit jaar een boete van 12.000 euro opgelegd; samen­­ goed voor 1,3 miljoen. Brossat wil veel verder gaan. Nu krijgen alleen de verhuurders een boete, maar hij wil dat ook Airbnb en het Duitse Wimdu, die met de ‘illegale verhuur’ via hun sites ‘de wet niet respecteren’ financieel worden aangepakt. “Het is een moreel schandaal”, liet een boze Brossat weten aan de nieuwswebsite Franceinfo. De meldplicht in Parijs wordt door ruim 80 procent van de aanbieders op de verhuurplatforms ontdoken. Inmiddels ligt er een wetsvoorstel dat deze platforms zoals Airbnb aansprakelijk stelt voor de duizenden gevallen van niet-geregistreerde woningverhuur. Als de wet erdoor komt gaan de platforms zware boetes betalen. In Amsterdam doet zich dus hetzelfde probleem voor: ontduiking van de meldplicht. De stad gaat hierover in gesprek met Airbnb. “De gemeente Amsterdam wil de gegevens over verhuur van Airbnb, Booking, Wimdu hebben”, zegt de woordvoerder van de verantwoordelijk wethouder Laurens Ivens. Zonder morren geeft Airbnb in China alle gegevens van verhuurders en huurders aan de autoriteiten, waaronder kopieën van paspoorten

Privacy Het probleem daarbij is dat het Amerikaanse bedrijf de privacy van zijn verhurende cliënten zegt te willen beschermen. Dat lijkt hypocriet, aangezien Airbnb in China zonder morren alle gegevens van verhuurders en huurders aan de autoriteiten verstrekt, waaronder kopieën van paspoorten. Dat is daar verplicht. Airbnb ziet grote groeipotentie in China. Dan blijkt privacybescherming geen enkele rol te spelen. Airbnb weet dat in het westen registratie­­ en meldplicht ten koste gaat van de omzet. In San Francisco, de thuisbasis van Airbnb, heeft het platform onder dwang de helft van het aantal verhuurders moeten verwijderen omdat die illegaal opereerden. In New York is vorige maand een nieuwe regeling aangenomen die de verhuurplatforms verplicht de namen en adressen van verhuurders aan de gemeente te geven. Bovendien is verhuur voor minder dan dertig dagen verboden. De verwachting is dat er een drastische afname zal zijn van het aantal te verhuren verblijven­­ aan toeristen in the Big Apple. Inmiddels zijn er soortgelijke maatregelen genomen in Japan, Mallorca­­, Washington DC, Las Vegas en Barcelona, om er maar een paar te noemen. De registratie-, vergunning- en meldingsplicht, mits streng gehandhaafd, blijkt tot nu toe de meest effectieve remedie tegen woningonttrekking door illegale toeristenverhuur.

Lees ook: