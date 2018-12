Parijs blijft het ergste bespaard

Grégory Chéron doet vandaag voor de tweede keer mee aan de demonstratie van de Gilets jaunes. “En als het moet ben ik er een eventuele volgende ronde weer bij”, zegt de graafmachinebestuurder uit de buurt van Beauvais. Hij neemt een slok van zijn bier. Het café aan de Porte Maillot, een verkeersplein aan de Parijse rondweg, is vrijwel geheel gevuld met gele hesjes. ‘Ik ga door tot er echt iets aan onze koopkracht is gedaan en dat geldt voor de meesten van ons hier’, weet Chéron zeker. ‘Maar van rellen moet ik niets hebben, die helpen onze zaak niet.’

Rellen en ongeregeldheden waren er vandaag meer dan genoeg. Zo deden enkele honderden gele hesjes verschillende pogingen om de rondweg, de Boulevard Périphérique, te blokkeren. Zij gooiden hierbij met rookbomen en stenen naar de politie, maar slaagden niet in hun opzet.

De toestand leek niet op een herhaling van de ‘Acte III’, de derde grote actiedag van de gele hesjes van vorige week. Het ‘extreme, mogelijk dodelijke’ geweld waar de regering voor had gewaarschuwd bleef uit

Iets verder, vlakbij de Champs-Élysées vonden enkele harde confrontaties plaats en tientallen winkels in de hele stad kregen te maken met vernielingen en plunderingen. Een voorlopige balans maakt melding van vijftig gewonden. Toch leek de de toestand niet op een herhaling van de ‘Acte III’, de derde grote actiedag van de gele hesjes van vorige week en het ‘extreme, mogelijk dodelijke’ geweld waar de regering voor had gewaarschuwd bleef uit.

Preventieve aanhoudingen Veel lijkt te danken aan een nieuwe veiligheidsstrategie voor deze ‘Acte IV’. De ME was niet alleen veel talrijker - met 8.000 man aanwezig in Parijs - maar de eenheden grepen harder en eerder in. Zij tegen steun van pantserwagens die probleemzones hier en daar snel begaanbaar konden maken voor de troepen te voet. De groene heffing op benzine - de lont in het kruitvat van het protest - heeft Macron opgegeven, net als de strengere regels voor de APK en een geplande verhoging van de tarieven voor gas en licht De eerste relschoppers, die hun plannen eerder deze week op sociale media bekend hadden gemaakt, werden in alle vroegte opgepakt. In het hele land werden bijna duizend personen opgepakt en meegenomen. Een groot deel van de aanhoudingen was preventief: Ook wie zich dacht te beschermen met helmen en skibrillen kon in sommige gevallen mee naar het bureau. Aan het begin van de avond was het alleen nog erg onrustig op de Place de la République. Hier loerden groepjes jongens afkomstig uit probleembuurten op een kans om te plunderen, wat onder andere lukte in een winkel voor sportartikelen.

Geen grote aantallen In de Zuidwestelijke steden Bordeaux en Toulouse en in Saint-Étienne vonden later op de dag eveneens rellen en plunderingen plaats. In het hele land waren 30.000 demonstranten - waarvan 10.000 in Parijs, op de been. Dat zijn zeker geen grote aantallen, maar veel maakt niet uit in de gele hesjes-crisis omdat de steun onder de bevolking steeds erg groot is gebleven. Omdat de gele hesjes niet van plan zijn te stoppen, en het land zich niet elke week op deze manier kan voorbereiden op een stadsoorlog die mensen in gevaar kan brengen en die het economisch leven schaadt - de grote warenhuizen waren vandaag allemaal gesloten - verwachten de meeste Franse een duidelijk politiek antwoord. Daarom neemt Macron begin deze week het woord. Met een nieuwe concessie van het type die hij tot nu toe deed, zal hij de geest waarschijnlijk niet meer in de fles krijgen.

Verbetering koopkracht De groene heffing op benzine - de lont in het kruitvat van het protest - heeft Macron opgegeven, net als de strengere regels voor de APK en een geplande verhoging van de tarieven voor gas en licht. De gele hesjes willen veel meer. Wat hen betreft gaat er voor eens en altijd een streep door de brandtstoftaks en daarbij eisen ze een echte verbetering van de koopkracht. Die zou moeten bestaan uit een verhoging van het minimumloon, een verbetering van de lagere pensioenuitkeringen en de terugkeer van de vermogensbelasting ISF. Deze laatste maatregel bezorgde Macron het etiket ‘president van de rijken’, een titel die eerder zijn voorganger Sarkozy jarenlang achtervolgde en uiteindelijk fataal werd.

