Paradiso voor één dag weer een kerk

Nadat Paradiso hun een 'ja' gaf, kon het landgoed in Italië verruild worden voor de poptempel. "Ik kan me geen betere trouwlocatie voorstellen dan de plek waar we zoveel mooie feesten en concerten hebben bezocht. Dat is toch een geweldig verhaal?", lacht Bart.

Afgelopen zomer ging Bart voor een hoogzwangere Lilian op de knieën. Alhoewel beiden nooit van plan waren te trouwen, zorgde de komst van een kindje voor de behoefte hun liefde te bezegelen. "We wilden graag wachten tot na de geboorte, dus besloten we in de zomer van 2019 te trouwen in Italië", legt Lilian uit. Idyllische plannen die de prullenbak ingingen toen een vriendin het koppel wees op de actie van Paradiso. "We waren direct helemaal enthousiast en hebben ons snel aangemeld. Ik heb vervolgens bijna een week wakker gelegen omdat ik het zo ontzettend graag wilde", lacht Verbiest.

In het wijkcafé liepen de twee elkaar wel eens tegen het lijf maar het cliché 'liefde op het eerste gezicht' was aan hen niet besteed, vertelt Verbiest. "We hebben het eerst een aantal maanden heel casual gehouden, totdat ik me op een dag realiseerde dat toch echt liefde was."

'Het voelde alsof ik in een film zat'

Stephan Gathier (50) en Esther Koster (50) vieren ook hun 50ste levensjaar én dat ze elkaar 21 jaar geleden ontmoetten tijdens de clubavond van Paradiso.

"Ik kwam net uit een relatie en besloot weer eens de bloemetjes buiten te zetten", vertelt Gathier. Koster lacht en vervolgt het verhaal. "Ik stond aan de bar om een drankje te halen toen ik ineens een knappe man zag staan.

"We raakten aan de praat en ik voelde me betoverd. Niet veel later kusten we en keken we uit op een dansende menigte. Ik voelde me zo kalm van binnen, alsof we al jaren samen waren".

Eenentwintig liefdevolle jaren volgden. Het was uiteindelijk deze zomer in Thailand, dat Stephan samen met hun puberzoons een aanzoek voorbereidde. Esther: "Toen het hoge woord eruit was, voelde het net alsof ik in een film zat. Bij toeval verscheen een paar dagen later de oproep van Paradiso". "Alsof het meant to be was. Ik heb vanuit onze hotelkamer direct gemaild en ons verhaal verteld. Vanaf dat moment hadden we het volste vertrouwen dat het zou lukken", zegt Gathier.

En ja hoor, eenentwintig jaar later geven Stephan Gathier en Esther Koster elkaar het ja-woord op de plek waar ze elkaar ooit ontmoetten.