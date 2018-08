Panama Papers leiden tot eerste invallen in Nederland

Bij het doorzoeken van woningen en kantoorpanden in zes plaatsen in het oosten van het land is beslag gelegd op de administratie van twee echtparen en drie mannen. Zij zouden buitenlandse rechtspersonen hebben gebruikt om inkomsten, die zij niet opgaven aan de belastingdienst, om te katten. De vennootschappen waren opgericht door het beruchte en inmiddels failliete kantoor Mossack Fonseca in Panama waar 214.000 dubieuze rechtspersonen zijn opgericht om belasting te ontwijken of te ontduiken.

Lees verder na de advertentie

De fiscale recherche vermoedt dat via de in­be­slag­ge­no­me­ne administratie nog meer verdachten in beeld komen

De buitenlandse rechtspersonen waar de Nederlandse verdachten gebruik van maakten hadden rekeningen in Luxemburg. Bedragen die op deze rekeningen werden gestort, onder de noemer ‘dividenduitkering’, werden door een katvanger van zo’n buitenlandse vennootschap weer als ‘gift’ overgeboekt naar de personen in het strafrechtelijke onderzoek, die het cash opnamen. Waar het geld oorspronkelijk vandaan komt is nog onbekend, maar de Fiod gaat er vanuit dat het om crimineel vermogen gaat dat op deze manier wordt witgewassen. De fiscale recherche vermoedt dat via de inbeslaggenomene administratie nog meer verdachten in beeld komen.

Eerste oogst Het is de eerste oogst van de Fiod en Justitie uit de openbaar gemaakte Panama Papers waar 500 Nederlanders met hun rechtspersonen in voor komen. Niet in alle gevallen gaat hem om belastingontduiking en/of het witwassen van crimineel geld. De belastingdienst heeft, tegelijk met de invallen woensdag, aan 40 andere belastingplichtigen die in de Panama Papers voorkomen een brief gestuurd en gevraagd om informatie over hun betrokkenheid bij dit soort buitenlandse vennootschappen die via Mossack Fonseca zijn opgericht. Deze 40 worden allemaal uitgenodigd voor een gesprek om een toelichting te geven. Als zij inkomsten hebben verzwegen voor de Nederlandse Belastingdienst krijgen ze een navordering en mogelijk een boete. Als er sprake is van crimineel verkregen vermogens dan komt de Fiod in actie. Juist kantoren als Mossack Fonseca hielpen bij het aan het zicht onttrekken van deze criminele vermogens Bij het onderzoek naar de Panama Papers ligt de prioriteit van de overheid bij het aanpakken van winsten verkregen uit ernstige vormen van criminaliteit. Juist kantoren als Mossack Fonseca hielpen bij het aan het zicht onttrekken van deze criminele vermogens. De 11,5 miljoen gelekte documenten van dit kantoor haalt veel van dit geld uit de anonimiteit. Lees alles over de Panama Papers, maar ook de Paradise Papers, in ons dossier Belastingontwijking.

Lees ook:

Opnieuw zijn er Panama Papers gelekt Mossack Fonseca wist zelf niet wie zijn klanten waren - de chaos en paniek waren groot bij de juridisch dienstverlener toen de Panama Papers in april 2016 uitkwamen. Nu is er een nieuw lek.