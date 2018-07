Palestijnse verzetsheldin na acht maanden vrijgelaten

De Palestijnse activiste Ahed Tamimi (17) en haar moeder Nariman zijn vrijgekomen. De vrouwen zijn onderweg naar de Westelijke Jordaanoever, bevestigde een woordvoerder van het Israëlische gevangeniswezen.

Tamimi kreeg voor veel Palestijnen een heldenstatus na het incident buiten haar huis in het dorp Nabi Saleh, op de bezette Westelijke Jordaanoever. De tiener en familieleden zochten daar de confrontatie met militairen, waarna het meisje één van de mannen in het gezicht sloeg. De belaagde militairen reageerden kalm. Haar moeder maakte een filmpje van de aanval, dat later veel werd bekeken en gedeeld op internet.

De autoriteiten arresteerden Tamimi en haar moeder in de nasleep van het incident, eind vorig jaar. Ze zaten zo'n acht maanden vast. De tiener is in Arabische media omschreven als symbool voor het verzet tegen de Israëlische autoriteiten. Critici zeggen dat het jonge meisje propaganda maakt.

Haar vader, Bassem Tamimi, zei tegen de krant Haaretz dat een feestelijke receptie is gepland in Nabi Saleh. Ook zou Ahed van plan zijn de komende dagen meerdere Palestijnse steden te bezoeken.

Daar plant Ahed ook een persconferentie. Het plaatsje Nebi Saleh wordt binnenkort afgebroken en nu systematisch land ingenomen van Palestijnse bewoners om illegale nederzettingen voor Israëli’s te maken. Terwijl inwoners van Nebi Saleh minder water krijgen en hun olijfbomen worden verbrand, krijgen de Joodse nieuwkomers in het naburige Halamish wel water en nieuwbouwwoningen.

