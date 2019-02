Pakistan laat Indiase straaljagerpiloot vrij

Pakistan zal een gevangengenomen Indiase straaljagerpiloot vrijdag overdragen aan India. De Pakistaanse premier Imran Khan kondigde dat donderdag aan in het parlement in Islamabad. De Indiase gevechtsvlieger Abhinandan Varthaman, wiens toestel woensdag door Pakistan werd neergehaald, groeide in twee dagen uit tot hét gezicht van het opgelaaide conflict tussen de twee kernmachten over de grensregio Kasjmir, waar India en Pakistan de afgelopen dagen over en weer artilleriebeschietingen en luchtaanvallen uitvoerden. Premier Khan zei te hopen dat de overdracht van de piloot bijdraagt aan meer kalmte: “We laten hem vrij als gebaar van goede wil.”

De 38-jarige overste-vlieger Abhinandan kwam woensdagochtend in de problemen toen zijn MiG-21 werd neergeschoten. Volgens de Pakistaanse krant Dawn was de piloot, toen hij met zijn parachute was geland, in eerste instantie niet zeker aan welke kant van de bestandslijn in het grensgebied hij was geland. Toen hij door Pakistaanse dorpelingen werd aangevallen, zou hij met zijn pistool in de lucht hebben geschoten om hen af te schrikken en te voet zijn gevlucht. Ook zou hij hebben geprobeerd om documenten in te slikken.

Stop! Stop!” schreeuwt de officier. “Genoeg! Pakistaanse officier

Dat de gecrashte Abhinandan met zijn indrukwekkende martiale hangsnor vervolgens uitgroeide tot het icoon van het huidige wapengekletter komt vooral door enkele onlinevideo’s, die een sensatie werden op sociale media. In een daarvan is te zien hoe een Pakistaanse officier hem, staand in een beekje, beschermt tegen dorpsbewoners die hem belagen. “Stop! Stop!”, schreeuwt de officier. “Genoeg!” In een andere video is hij geblinddoekt te zien, met bloed op zijn gezicht. En in weer een ander filmpje zit hij met een opgezwollen gezicht thee te drinken, terwijl een officier hem vragen stelt. Hij prijst de Pakistaanse militairen als ‘echte gentlemen’, maar weigert stoïcijns iets te zeggen over zijn missie. “Sorry majoor, die informatie hoor ik niet te geven.”

De gevangen Indiase straaljagerpiloot Abhinandan, in een video die is verspreid door de Pakistaanse strijdkrachten. © EPA

Jaish-e-Mohammed De video’s vergrootten de spanning tussen de twee atoommachten. Want terwijl in Pakistan de luchtmacht werd bewierookt voor het neerhalen van de jet en de militairen werden geprezen voor het beschermen van de piloot, veroorzaakten de beelden in India vooral bezorgdheid en woede. Het ministerie van buitenlandse zaken in Delhi wees erop dat het in strijd is met het oorlogsrecht om met een gevangene te paraderen en sprak van een ‘vulgaire vertoning’. De Indiase luchtmacht verklaarde ‘blij’ te zijn met de vrijlating van de piloot. Er waren donderdag geen nieuwe luchtaanvallen in Kasjmir, maar er waren wel opnieuw artillerie- en mortierbeschietingen over en weer. En India eist van zijn islamitische buurland ook nog steeds actie tegen de terreurgroep Jaish-e-Mohammed, die twee weken geleden in het door India bestuurde deel van de regio een bloedige aanslag pleegde, waarmee de huidige geweldsspiraal begon. Zeker veertig Indiase militairen kwamen daarbij om het leven. Bij het huis van de familie van Abhinandan in de Zuid-Indiase stad Chennai verzamelden zich donderdag voor de tweede dag achtereen mensen om steun te betuigen. Volgens het Indiase dagblad Hindustan Times zei de vader van de vlieger, zelf een gepensioneerde hoge luchtmachtofficier, dat hij trots is op zijn zoon omdat hij zich met zijn onderkoelde optreden een ‘echte militair’ heeft getoond. “Ik bid dat hij niet wordt gemarteld en dat hij veilig en lichamelijk en geestelijk gezond terugkeert.”

