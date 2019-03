Pakistan draagt piloot over aan India, kou lijkt uit de lucht

Het was bedoeld als teken van vrede, de overdracht van een gevangengenomen Indiase gevechtspiloot vrijdag. Maar Pakistan leek ook vast van plan om te voorkomen dat India een mediashow van de heldenontvangst van Abhinandan Varthaman zou maken. Want hoewel de piloot vrijdag al ‘s ochtends in een zwaarbewapend konvooi van de Pakistaanse stad Lahore naar de grens met India werd gebracht, werd hij pas lang nadat de avond was gevallen overgedragen aan de Indiase militairen die al de hele dag op hem stonden te wachten.

De hoop is niettemin dat de overdracht van Varthaman, donderdag bevolen door de Pakistaanse premier Imran Khan, een de-escalerend effect heeft na twee weken waarin de spanningen tussen de twee kernmachten opliepen. Die begonnen op 14 februari toen een vanuit Pakistan opererende terreurgroep een zelfmoordaanslag pleegde op een peloton Indiase militairen in het Indiase deel van Kasjmir, en onder hen veertig dodelijke slachtoffers maakte.

Bron van conflict

Het overwegend islamitische Kasjmir is al sinds de scheiding van India en Pakistan in 1947 een bron van conflict tussen beide landen, die allebei een deel van het gebied besturen maar het beide in zijn geheel claimen. Er zijn regelmatig schermutselingen langs de bestandslijn, en de landen voerden al twee keer oorlog over de regio. In het Indiase gedeelte zijn gewapende groepen actief - zoals twee weken gelden dus ook weer bleek.

Het Indiase weerwoord liet na 14 februari even op zich wachten, maar deze week sloeg het land toe: bij een Indiase luchtaanval op een basiskamp van de terreurgroep aan de Pakistaanse kant van de grens zouden honderden militanten zijn omgekomen - ook al ontkende Pakistan dat er van een basis of slachtoffers sprake was. Bij verdere luchtacties over en weer werd in de dagen daarna uiteindelijk Varthamans gevechtsvliegtuig neergeschoten door de Pakistanen.

De verontwaardiging en woede in India waren groot toen beelden van de gewonde piloot werden getoond, maar door Khans gebaar lijkt de kans toch toegenomen dat de landen hun confrontatie voor gezien houden. Gisteren nam het Pakistaanse parlement een motie aan waarin Khans aanbod om met India te praten werd gesteund. En het luchtruim, dat woensdag helemaal werd gesloten, ging deels weer open.

Helemaal afgelopen lijkt het conflict nog niet. Ook in de nacht van donderdag op vrijdag gingen beschietingen over de bestandsgrens in Kasjmir door, waarbij één dode viel. En India deed gisteren de grootste politieke en religieuze groep in het eigen deel van Kasjmir voor vijf jaar in de ban. Jamaat-e-Islami streeft zelfbeschikking voor de hele regio na en runt honderden scholen in het gebied.