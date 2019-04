Pakistaanse strijders executeren veertien buspassagiers

De bussen reden op de kustweg van de metropool Karachi naar de havenstad Gwadar. Halverwege de reis, in de buurt de kustplaats Ormara, kwamen de bussen terecht in de hinderlaag. Strijders dwongen de voertuigen te stoppen, controleerden de identiteitsbewijzen van de passagiers en namen veertien van hen mee. Zij werden geboeid en later iets verderop geëxecuteerd.

“Degenen die het doelwit waren, hadden identiteitsbewijzen bij zich van de Pakistaanse marine en kustwacht”, aldus een verklaring van de Baloch Raji Aajoi Sangar (Bras), een alliantie van separatistische groepen, die de verantwoordelijkheid opeiste. “Ze zijn gedood nadat ze waren geïdentificeerd.”

De Pakistaanse overheid beloofde alles op alles te zetten om de plegers van de ‘barbaarse daad’ op te sporen. “Deze mensen hebben geen ideologie”, aldus de provinciale informatieminister Zahoor Buledi in een tweet kort na de actie. “Het zijn moordenaars met alleen maar slogans. De autoriteiten zullen hen achtervolgen tot in hun schuilplaatsen en hen straffen.”

De veiligheid in Pakistan is de laatste jaren flink verbeterd, maar Baluchistan, tegen de grens met Iran en Afghanistan, blijft onrustig. De Bras-rebellen klagen over discriminatie van de kleine Baluchistaanse minderheid en stellen dat de inwoners te weinig profiteren van de lokale olieproductie. Ook zijn in het gebied islamistische terreurgroepen actief. Afgelopen vrijdag pleegde een aanhanger van Islamitische Staat nog een zelfmoordaanslag op een markt in de provinciehoofdstad Quetta.

Chinezen

Intussen is de regering in Islamabad er juist op gebrand om de veiligheid ook in Baluchistan te verbeteren, omdat zij Pakistan op dit moment in de rest van de wereld probeert aan te prijzen als een bestemming voor toeristen en investeerders. Bovendien maakt de woelige provincie deel uit van het ambitieuze Belt and Road-initiatief van noorderbuur China, een groot plan om – naar het voorbeeld van de oude Zijderoute – nieuwe internationale handelsroutes te ontwikkelen.

Voor zijn fabrieken in Zuidwest-China wil Peking via Pakistan een handelscorridor ontwikkelen naar de Arabische Zee. De Chinezen pompen daarom de laatste jaren tientallen miljarden euro’s in de aanleg van wegen, spoorlijnen en glasvezelnetwerken en de bouw van elektriciteitscentrales in Pakistan. In Baluchistan werken ze onder meer hard aan uitbreiding van de haven van Gwadar, waarnaar de bussen donderdagochtend op weg waren toen ze in de hinderlaag liepen.

Lees ook:

Doden bij aanslag op een protestantse kerk in Pakistan

Bij een aanslag op een protestantse kerk in de stad Quetta in Zuidwest-Pakistan zijn zeker negen mensen om het leven gekomen en zo’n vijftig gewond geraakt. Terreurbeweging Islamitische Staat heeft de verantwoordelijk voor de aanslag opgeëist.

China’s geld verdringt VS in Pakistan

Peking investeert miljarden in een ‘handelscorridor’ naar de Indische Oceaan. Aan Pakistan is al 50 miljard toegezegd. De Verenigde Staten kijken met argusogen toe. In eigen land klinkt de kritiek dat Pakistan zich opnieuw laat koloniseren.