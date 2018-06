Oxfam Novib: Supermarkten hebben te weinig oog voor mensenrechten

Ze durven niet naar het toilet, hebben ellenlange werktijden, lage lonen en werken op onhygiënische plekken: de vrouwen die in Indonesië en Thailand in de garnalensector werken. Toch komen de garnalen die door hun handen gaan terecht in Nederlandse supermarkten. Het is een voorbeeld uit een onderzoek van ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib naar de aandacht die Nederlandse supermarkten hebben voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden bij toeleveranciers uit ontwikkelingslanden.

“Achter sommige producten in de supermarkt schuilt enorm veel leed”, zegt onderzoeker Ioan Nemes van Oxfam Novib.

Volgens het onderzoek van Oxfam Novib zijn supermarkten als Albert Heijn, Jumbo, Aldi, Lidl en Plus onvoldoende transparant over wat er gebeurt bij toeleveranciers. Zo maken de supermarkten geen namen of locaties bekend met een verhoogd risico op mensenrechtenschendingen. Nemes: “Supermarkten weten niet wat er bij toeleveranciers gebeurt of ze willen niet zeggen wat er gebeurt.” Nederlandse supermarkten scoren daarmee onvoldoende op internationale standaarden van onder meer de Verenigde Naties en de Oeso.

Supermarkt Plus is volgens Oxfam Novib nog het beste jongetje van de slecht presterende klas

Een ander probleem is dat de kleine boeren en werknemers in ontwikkelingslanden bar weinig geld krijgen voor hun werk. “Zij worden economisch uitgebuit”, zegt Nemes. Van een mandje van twaalf onderzochte tropische producten, waaronder avocado’s, bananen, koffie en garnalen krijgen de Nederlandse supermarkten bijna 44 procent van de eindprijs die de consument betaalt. Handelaars en voedselproducenten krijgen 41 procent daarvan. Maar kleinschalige boeren en werknemers moeten het doen met een kleine 8 procent. “De verdeling is helemaal scheef”, zegt Nemes.