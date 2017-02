Overwinterparadijs Benidorm

Ouderenfotograaf, dat zegt mijn visitekaartje. Er gaat geen week voorbij of iemand spreekt me hierop aan. Hoe komt het dat iemand van 27 zo met dit onderwerp bezig is? Dat zit zo. Nu we leven in een wereld waarin jong steeds ouder gaat worden, vind ik het belangrijk om het begrip ‘ouder worden’ te onderzoeken. We willen allemaal wel oud worden, maar liever niet oud zijn. Ik wil mensen laten zien dat ouderdom niet alleen maar om aftakeling draait. Daarom gaat mijn eerste reis alleen, als fotograaf, naar Benidorm. Op zoek naar overwinteraars.

Op de rij voor ons zingt een gezelschap een smartlap van Willeke Alberti. Ondertussen gaat er een koektrommel rond met bokkenpootjes. Het voelt als een schoolreisje.

Het vliegtuig vertrekt tien minuten te laat vanwege de grote hoeveelheid rollators en andere hulpstukken die nog moeten worden ingeklapt. Naast mij zit een Nederlands koppel van 76 jaar. Ze gaan elk jaar voor vijf maanden naar ‘hun paradijs’ om lekker te dansen in de verschillende hotels. Op de rij voor ons zingt een gezelschap een smartlap van Willeke Alberti. Ondertussen gaat er een koektrommel rond met bokkenpootjes. Het voelt als een schoolreisje.

Vanaf het vliegveld in Spanje word ik in een aftandse bus, samen met enkele andere alleenreizenden, voornamelijk ouderen, naar Benidorm gebracht. Het kost maar twee tientjes. Er zit een grote ster in de voorruit, er piept van alles en de chauffeur scheldt de hele weg. Op de achtergrond hoor ik Abba. Het Spaanse landschap is mooi en ruig en ik volg de borden Benidorm. Tussendoor sukkel ik weg door de warmte. Totdat de meneer achter mij, van wie ik inmiddels weet dat hij Henk heet, mij wakker tikt en roept: “Lekker hè, die zon!”

We rijden Benidorm binnen, het is onmiskenbaar: wat een gebouwen. Mijn eerste indruk schrijf ik op: hoog, beton, grijs, herhalingen en lelijk. Fascinerend lelijk.

Benidorm dankt zijn populariteit aan oud-burgemeester Pedro Zaragoza Orts. Hij geeft in 1953 als eerste in Spanje toestemming om de bikini in zijn stad te dragen. De toeristen stromen toe, hotels worden in hoog tempo uit de grond gestampt. En dankzij het goede klimaat wordt de badplaats ook een populaire winterbestemming voor senioren. Tijdens mijn eerste reis in februari 2016 tel ik slechts zeven kinderen. Verdeeld over negen maanden maak ik vier keer een korte trip naar Benidorm.

Het dagelijks leven speelt zich vooral buiten af. Ik raak gefascineerd door de rituelen langs de kustlijn. Iedere ochtend begint met gezamenlijke ochtendgymnastiek. Dagelijks zie ik dezelfde mensen, op hetzelfde strandstoeltje, op exact dezelfde plek. Ondanks de immense vrijheid zijn mensen toch op zoek naar routines.

In het hoogseizoen is het een ander verhaal, dan lijkt de stad overgenomen door jonge gezinnen en grote gezelschappen Britten. Senioren zijn er dan ook wel, maar ze zitten verstopt en ik heb ze goed moeten zoeken. Het straatbeeld is anders, scootmobielen zijn vervangen door kinderwagens en het strand ligt vol halfnaakte twintigers op fluorescerende handdoeken. De gymclubjes zijn op non-actief gesteld en de meeste overwinteraars zijn op vakantie in hun ‘eigen’ land.

Leeftijd speelt in Benidorm sowieso geen rol. Het gaat om hoe je je voelt en wat je nog kunt. De overwinteraars voelen zich vrij.

Ondanks pogingen van de toerismebranche om meer jongeren te trekken, overheerst tijdens de winterperiode de grijze golf. Ik hou een enquête onder Nederlandse overwinteraars. Wandelen en genieten staat op nummer één. Ze missen hun kleinkinderen, maar ze zijn zeker gelukkig. Het leven in Benidorm krijgt een dikke acht.

Opvallend is ook dat de ondervraagden zich in Benidorm gemiddeld zeven jaar jonger voelen. Leeftijd speelt in Benidorm sowieso geen rol. Het gaat om hoe je je voelt en wat je nog kunt. De overwinteraars voelen zich vrij.

Het is vooral die vrijheid waar ik op latere leeftijd ook van hoop te genieten - grijs, fit en met een glimlach. Of ik in Benidorm zou overwinteren? Ik zou best graag in mijn blauwe joggingpak tussen de naaldbomen in het zonnetje willen midgetgolfen. En die limoscootmobiel zou ik zeker uitproberen.

